Anna Wolf, fidanzata Andrea Denver/ “Non mi tradirebbe mai, Adriana Volpe? È sposata”

Anna Wolf rompe il silenzio e dice la sua sul percorso che il suo fidanzato, Andrea Denver, sta avendo nella casa del Grande Fratello Vip 4. Il modello, in particolare, è finito sotto la lente di ingrandimento per quell’amicizia così speciale con Adriana Volpe, un’amicizia che per molti nasconderebbe un sentimento molto più importante. Anna Wolf, però, non la pensa affatto così e nel corso di un’intervista rilasciata a Chi ha assicurato di non essere assolutamente gelosa: “Fanno parte del gioco”, ha detto la modella raggiunta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Io conosco Andrea, forse voi no. E poi […] Adriana non è sposata?”. Secondo Anna Wolf, inoltre, quello che vediamo tutti i giorni nella casa del Grande Fratelli Vip 4 non sarebbe il vero Andrea Denver: “Lui in questo momento non si sta divertendo”, spiega la Wolf. “Io e la sua famiglia lo conosciamo bene. Sappiamo che non è il vero Andrea perché ha un po’ perso il sorriso. E questo mi fa male”.

Anna Wolf: “Andrea Denver non tradirà il nostro sentimento”

Naturalmente, Anna Wolf è certa che Andrea Denver non potrebbe mai tradirla. A dispetto delle sintonie più o meno forti nate nella casa, il suo fidanzato le resterà fedele e tornerà da lei più innamorato di prima. “Fidatevi di quello che sto dicendo”, spiega la modella nel corso dell’intervista. “Io sono sicura che nella casa lui non tradirà il nostro sentimento, le nostre parole dette prima di entrare nel gioco”, precisa la Wolf. “Lo amo e non mi stanco di ripeterlo”. La modella americana svela quindi di fidarsi ciecamente del suo fidanzato, e una volta che potrà riabbracciarlo, gli dirà di non aver “mai dubitato del suo amore”. In attesa che ciò accada spera però che Andrea Denver riesca finalmente a tirare fuori la grinta e a mostrarsi al pubblico per quello che è: “Spero però che ritrovi il sorriso – dice la modella – spero che anche voi possiate conoscere il vero Andrea che ancora non è venuto fuori”

Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver: “le parole di Clizia lo hanno turbato”

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Anna Wolf traccia un ritratto di Andrea Denver molto diverso dal concorrente che, ormai da due mesi, abbiamo imparato a conoscere nella casa del Grande Fratello Vip 4. La modella non saprebbe spiegare in alcun modo il motivo per cui il suo fidanzato è così diverso dal ragazzo allegro e gioviale che ha sempre conosciuto, ma nelle ultime settimane è riuscita a intuire uno dei probabili motivi del suo cambiamento: “Sicuramente – spiega la modella – pur avendo creato un suo gruppo di amici, ha preso il sopravvento la sua sensibilità e non la simpatia. Poi – aggiunge la Wolf – la situazione di Clizia ha colpito profondamente il suo animo, perché lui è un ragazzo puro”. Second Anna Wolf, sull’atteggiamento di Andrea Denver peserebbero quindi le parole della Incorvaia, che nel corso di un accesissimo litigio si è rivolta a lui dandogli del “pentito”.



