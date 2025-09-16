Anna Zhang parla a distanza di mesi dalla vittoria di MasterChef Italia 14: cos'ha raccontato

Sono passati nove mesi da quando Anna Zhang ha vinto la 14esima edizione di MasterChef Italia, premiata dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri grazie alla sua cucina innovativa. Ma, cosa fa adesso Anna? Dopo l’esperienza nel talent culinario, per lei non è arrivata solo la popolarità televisiva, ma anche un contratto editoriale per un libro di ricette e racconti – che è entrato nella classifica dei 20 più venduti in Italia nella categoria varia – e soprattutto la possibilità di frequentare l’Alma, la prestigiosa scuola internazionale di cucina italiana a Parma.

Genitori di Bruno Barbieri, chi sono/ "Da mamma la passione per la moda. Papà non voleva facessi lo chef"

Un’esperienza che ha deciso di intraprendere subito, spinta dal desiderio di imparare il più possibile. Ma se tanti vincitori dello show di Sky Uno in passato hanno puntato a una carriera nei ristoranti o nell’alta cucina, Anna ha scelto un percorso diverso. Difatti, intervistata dal portale Leggo, la giovane ha affermato di non sognare un ristorante suo, almeno per ora, ma piuttosto un lavoro in televisione, con un programma che racconti il cibo in modo semplice e accessibile a tutti.

Bruno Barbieri, chi è: dall'Emilia Romagna alla tv/ Numerosi ristoranti poi ceduti per lo spettacolo

MasterChef Italia 14, cosa fa oggi Anna Zhang? I suoi progetti futuri

Negli ultimi sei mesi, l’agente di Anna Zhang è stata fitta di impegni: presentazioni, eventi, viaggi, ospitate e incontri con il pubblico. Accanto a lei, c’è sempre stato il fidanzato, mentre lei si divideva tra i corsi all’Alma e i progetti futuri. Oltre a un secondo libro – che vorrebbe fosse più personale e legato ai suoi viaggi – la giovane cuoca sogna poi un’oasi naturale e gastronomica, un progetto ambizioso che richiederà tempo. Nel frattempo, però, il suo obiettivo prossimo è quello di condurre un programma divulgativo capace di spiegare in modo chiaro l’importanza degli ingredienti, il legame tra alimentazione e benessere e il valore della cucina quotidiana.

MASTERCHEF ITALIA 14, 8A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Gianni fuori, Simone è salvo

“Non sono una chef stellata, sono una persona semplice che ama cucinare“, ha detto. Con i giudici i rapporti restano sereni e cordiali, anche se non sono ancora arrivate proposte di collaborazioni, mentre con diversi ex concorrenti ha mantenuto grandi rapporti. “Lavorare con gli chef di MasterChef? Certo, ma non dico solo in cucina. Fare un programma con loro sarebbe un sogno. Magari potrei entrare in giuria“, ha concluso.