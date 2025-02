Anna Zhang è tra i finalisti della quattordicesima edizione di MasterChef Italia 2025: sarà lei la vincitrice? Cresce l’attesa per il gran finale del più acclamato programma televisivo dedicato alla cucina che vede aspiranti chef mettersi alla prova in un crescendo di sfide fino alla proclamazione del vincitore. Tra le sorprese di questa edizione c’è sicuramente Anna Zhang che, nel corso della puntate, ha saputo mettersi in mostra conquistando il plauso e il palato dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Anna, nata a Milano ma di origini cinesi, dopo aver trascorso l’infanzia a Venezia ha fatto ritorno nella capitale della moda dove si è diplomata presso all’Istituto tecnico commerciale De Amicis di Rovigo.

Poco dopo ha cominciato a lavorare nel mondo della comunicazione e della moda fino alla scoperta di una grande passione per la cucina. Durante il lockdown per via della pandemia da Covid-19, Anna si è avvicinata al mondo della cucina scoprendo un amore fortissimo al punto tale da lasciare il suo lavoro di Sales Manager per lanciarsi in una esperienza del tutto nuovo.

Anna Zhang sarà la vincitrice di MasterChef Italia 2025?

Durante la semifinale di MasterChef Italia 2025, Anna Zhang si è dovuta confrontare con un piatto particolare: ossia una pietanza che raccontasse anche una storia. Per l’occasione la concorrente si è confrontata con un piatto dedicato a Assassinio sull’Orient Express, un viaggio con tanto di giallo ambientato in Giappone. Un piatto non semplice, ma che Anna ha saputo preparare alla perfezione convincendo l’ospite Pablo Trincia e i giudici.

Le aspettative su Anna per la finale di MasterChef Italia 2025 sono altissime e in tantissimi sono convinti che sarà proprio lei a vincere questa edizione conquistando così il premio da 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che seguire la finale di MasterChef Italia 2025!

