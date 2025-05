Anna Zhang è la bella ma soprattutto brava vincitrice di MasterChef 14, il cooking show più famoso al mondo. In attesa della nuova edizione che vedrà ancora una volta la presenza degli chef Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri, la giovane cuoca si è raccontata parlando con i microfoni di Cook del Corriere della Sera, a pochi mesi dalla vittoria dell’ultima edizione dello show di Sky. Anna Zhang forse non tutti sanno che è italianissima, essendo nata a Milano, all’ospedale San Raffaele, nel 1991 dopo che i suoi genitori erano fuggiti dalla Cina per poter avere il secondo figlio (all’epoca vigeva ancora la regola di un solo figlio per coppia).

Da Milano poi la famiglia si è trasferita in quel di Rovigo, ed ora Anna Zhang vive a Venezia insieme al suo fidanzato, Michelangelo Ravagnan. In ogni caso nel capoluogo lombardo la 34enne chef ci torna spesso, racconta, anche per via dei molteplici impegni dopo la vittoria di MasterChef. Una città che definisce ovviamente cara, come è noto e risaputo (“Pagavo 800 euro per 30 metri quadri quando facevo la modella, ora mi sembrano pochi!”), ma anche frenetica e che “ti fa venire l’ansietta”, essendo sempre di corsa, un aggettivo classico associato al cuore lombardo. Ma nel contempo Milano è una città che “dà tanto”.

ANNA ZHANG: “MILANO E’ LA CITTA’ DELL’EMPATIA”

Milano non è una città finta secondo Anna Zhang: “E’ la città dell’empatia”, aggiunge dandole un aggettivo forse un po’ a sorpresa “C’è l’abitudine di creare subito un rapporto appena conosci qualcuno, a Milano ho un sacco di amiche”, aggiunge. Anna Zhang ha dei luoghi preferiti nella città meneghina, a cominciare dai ristoranti fra il sushi di piazzale Cantore, ma anche il libanese e il “Trippa” per la cucina italiana. Immancabile il “posticino cinese”, in via Farini anche se dopo la ristrutturazione “ha perso autenticità”, lamenta la chef.

La vincitrice di Masterchef, come da tradizione, si è portata a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, ma nonostante il desiderio di donarli ai suoi genitori per quanto hanno fatto per lei, alla fine “non sono riuscita a darglieli”, visto che il padre “mi ha rimesso l’assegno in libreria”. In ogni caso Anna Zhang non li ha ancora spesi quei soldi, ammette di volerli tenere da parte perchè non intende “spenderli a caso”, definendoli le basi per il suo futuro. Quando poi riuscirà ad avere uno stipendio da chef a quel punto ripagherà i suoi genitori con un bel viaggio: “vorrei che vedessero il mondo”, aggiunge.

ANNA ZHANG: “HO PROVATO A MANGIARE SOLO INSALATA…”

Come dicevamo sopra, Anna Zhang ha fatto la modella quando era più giovane e nella chiacchierata con Cook ha spiegato di aver avuto dei “problemi” con il cibo: “Me lo sono negata in alcuni periodi” raccontando di “problemi alimentari” che comunque non erano gravi. E’ arrivata a mangiare solo insalata “Ma solo per brevi momenti fortunatamente”, in particolare quando voleva lavorare tanto. In ogni caso ammette di essere una persona felice e di non essersi mai buttata sul cibo per sfogarsi “ne tanto meno l’ho visto come un nemico”, anche grazie all’insegnamento dei suoi genitori: “Mi hanno sempre detto che il cibo è il nutrimento, di conseguenza bisogna mangiare bene”.

Anna Zhang non è mai stata discriminata per le sue origini, per lo meno non a Milano “che è una città multiculturale”, mentre è andata peggio a Rovigo: “Una città piccola e anche io ero più piccola”, di conseguenza ammette di aver “pianto disperata quando la definivano ‘la cinese’” non chiamandola invece semplicemente Anna: “Anche gli animali li chiamano per nome!”. Chissà quali sono i piani futuri, sicuramente Anna Zhang continuerà nel mondo della ristorazione e noi non vediamo l’ora di vederla nel suo primo ristorante.