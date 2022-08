Annabelle 3/ Su Italia 1 il film con Mckenna Grace e Madison Iseman

Annabelle 3, film di Italia 1 diretto da Gary Daubermann

Annabelle 3 va in onda oggi, 23 agosto, su Italia 1 a partire dalle ore 23.40. Si tratta di un film horror prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2019 da Peter Safran e diretto da Gary Daubermann. Quest’ultimo ha collaborato al soggetto con James Wan curando anche la sceneggiatura.

Un Paese Quasi Perfetto/ Il film di Massimo Gaudioso a confronto con le critiche

Nel cast troviamo Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Michael Cimino, Steve Coulter, Paul Dean, Stephen Blackehart, Samara Lee e Joseph Bishara. In America il film è stato classificato con la R di Restricted ovvero il divieto ai minori di diciassette anni per sequenze di orrore, violenza e terrore. In Italia invece è uscito senza limiti. Negli States è uscito il 26 giugno del 2019 per arrivare poi in Italia il 3 luglio.

Immenhof La grande promessa/ Un film che arriva al pubblico di ogni età

Annabelle 3, la trama del film

Il film Annabelle 3 è ambientato nel 1968 con protagonisti Ed e Lorraine Warren, due demonologi esperti e appassionati alle prese con una nuova storia misteriosa e agghiacciante. Nello specifico, scelgono di portare in casa proprio una bambola segnalata da due donne in quanto sospetta di essere aggressiva e posseduta gettando nello squilibrio la famiglia delle due. Gli esperti decidono quindi di rinchiuderla in una teca di vetro fatta benedire per l’occasione al fine di limitare il male posseduto nella bambola.

Dopo tale avvenimento passa circa un anno e i due demonologi iniziano a lavorare ad un nuovo caso; in particolare, sono costretti a lasciare per qualche giorno casa e trovano una baby sitter di nome Mary Ellen disposta a prendersi cura della figlia di nome Judy. La ragazza decide di preparare una gustosa torta per la figlia dei Warren prossima a festeggiare il compleanno per cui chiede compagnia al supermercato all’amica Daniela.

Una pistola per Ringo/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

Quest’ultima incuriosita dalle storie relative alla famiglia e interessata a provare a mettersi in contatto con le anime defunte cerca di convincere la baby sitter ad essere invitata nella casa misteriosa. Raggiunto il suo obbiettivo, regala dei pattini alla bambina convincendola ad uscire proprio con Mary Ellen per rimanere così sola in casa.

Riuscita nel suo intento, si avvicina subito alla porta che portava alla stanza dove era rinchiusa la bambola prelevata l’anno precedente. Inizialmente la porta sembrava chiusa, scoraggiando la ragazza nei suoi intenti, ma una volta trovato il mazzo di chiavi giusto riesce ad entrare. Il suo obbiettivo era quello di contattare il padre morto diverso tempo prima e per farlo tocca tutti gli oggetti nefasti presenti all’interno della stanza. Ella commette il grave errore di lasciare la teca di Annabelle aperta lasciando che lo spirito demoniaco che l’abitava liberasse tutti gli spiriti maligni all’interno.

Da quel momento in poi tutti saranno in pericolo attaccati dalle mostruose gesta di essere malvagi e tenebrosi. Dopo essere riuscite a mettersi in salvo a più riprese, Judy trova la soluzione adatta a porre rimedio a quella spirale demoniaca. L’unico modo per allontanare quelle entità dal mondo dei vivi era rinchiudere nuovamente Annabelle nella teca di vetro.

Una volta trovata la bambola e superati i nuovi attacchi dei demoni riescono finalmente a rinchiuderla nella teca ponendo nuovamente in stato di sonno tutti i demoni che erano riusciti a tornare in vita. Tornati a casa i Warren ascoltano il racconto delle tre ragazze e perdonano Daniela per l’errore visto il motivo alla base della sua azione sconsiderata. Lorraine per darle quella gioia tanto agognata le racconta del messaggio ricevuto per lei da parte del padre per poi unirsi tutti insieme ai festeggiamenti per il compleanno della piccola Judy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA