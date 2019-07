Annabelle 3/ Video, la bambola demoniaca torna a casa e seminerà il terrore

Esce oggi nelle sale Annabelle 3, l’atteso terzo capitolo della saga horror con protagonista la bambola assassina dell’universo di The Conjuring</strong>. La trama racconta dei due “demonologi” Ed e Lorraine Warren, pronti a neutralizzare per sempre i poteri maligni e sinistri che si nascondo dentro appunto ad Annabelle, e per farlo decidono di portarla nella loro casa a Monroe, nel Connecticut, chiudendola in una stanza blindata dove la stessa bambola è schermata da un vetro consacrato da un sacerdote. Peccato però che la bambola demoniaca riesca comunque a fare del male, andando a colpire la figlia degli Warren, una ragazzina di soli dieci anni, nonché le sue amichette. Nella pellicola vedremo quindi l’inquietante Annabelle, con il suo sguardo a dir poco da brividi, spostarsi inspiegabilmente da un posto all’altro della casa, e seminando panico e terrore: riusciranno a mettersi in salvo gli abitanti della casa? Lo scopriremo solo recandoci al cinema. Il video del trailer italiano in fondo alla pagina ANNABELLE 3 IN USCITA OGGI Alla regia del terzo capitolo della saga distribuito dalla Warner Bros, ci sarà Gary Daubermann, sceneggiatore già del primo capitolo, nonché del film campione d’incassi “IT”, e infine di “The Nun – La vocazione del male”. Gli attori saranno invece McKenna Grace nel ruolo di Judy, Madison Iseman, in quello della sua babysitter Mary Ellen, e Katie Sarife nei panni dell’amica Daniela. I protagonisti saranno invece Patrick Wilson (già visto in “Aquaman”) e Vera Farmiga (già vista in “The Conjuring”), che saranno come al solito Ed e Lorraine Warren. Come sottolineato dai colleghi dell’agenzia Ansa, negli Stati Uniti esiste un vero e proprio museo dell’occulto dei Warren, il più antico nel suo genere, che contiene una serie di manufatti che sono stati collezionati nel tempo proprio dai veri Ed e Lorraine: Annabelle si ispira a molti dei reperti raccolti, che nel museo reale non possono mai essere rimossi per sicurezza. Di seguito il video del trailer IL VIDEO DEL TRAILER ITALIANO



