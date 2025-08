Annachiara Zoppas e Vittorio Brumotti si sono lasciati, chi è la modella ed ex fidanzata dell'inviato di Striscia

Una bomba esplode nel mondo del gossip, nelle scorse ore Vittorio Brumotti e la celebre fidanzato Annachiara Zoppas hanno annunciato la separazione dopo oltre sette anni di relazione. I due si erano messi insieme nel 2018, dando vita a un legame che sembrava poter essere quello definitivo per l’inviato di Striscia la notizia e la modella. Ma chi è Annachiara Zoppas? Venuta al mondo nel 1992,la ragazza è figlia del presidente del Gruppo San Benedetto, e di Ilona Preiningerova, modella di origini ceche.

Nata e cresciuta a Conegliano, in provincia di Treviso, si è trasferita giovanissima a Milano, si è diplomata e ha poi deciso di mandare avanti gli studi, arrivando anche a ottenere una laurea in tempi record dopo aver frequentato a Londra la prestigiosa Fashion Marketing and Design alla Regent’s University. Poi ha intrapreso un’esperienza nel campo della moda, Annachiara Zoppas.

Annachiara Zoppas e la fine dell’amore con Vittorio Brumotti

Nelle scorse ore, di comune accordo, Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas hanno annunciato la fine della loro relazione, intervenendo sui social e spiazzando i follower che nel corso degli anni non avevano mai perso occasione di stare al loro fianco. Nonostante i due abbiano deciso di separare le strade, resta la stima tra i due che continuano a volersi bene anche se la relazione non è andata avanti:

“ La relazione con Annachiara è giunta al capolinea. Le nostre strade si separano dopo 7 anni meravigliosi, frutto di un amore con la A maiuscola e in cui ci siamo aiutati molto reciprocamente. Si tratta di una decisione che abbiamo preso di comune accordo e auguro tutto il meglio ad Annachiara a cui sarò sempre legato da un affetto e una stima profondi” ha scritto Vittorio Brumotti intervenendo su Instagram a riguardo.

