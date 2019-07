Annachiara Zoppas, fidanzata Brumotti/ “I servizi di Striscia? Mi fanno paura, ma…”

Annachiara Zoppas, modella dall’aspetto angelico ha stregato Vittorio Brumotti, il biker dai lunghi capelli e la pelle tatuata, che lavora come inviato a Striscia la Notizia. Attualmente impegnato con la nuova edizione di Paperissima Sprint, pare pronto anche per le nozze con la sua fidanzata. Lo sportivo a tal proposito, le ha regalato anche l’anello, sintomo che fa sul serio. Il grande passo lei lo farebbe già domani, tanto è innamorata. “Non avevo mai provato un sentimento così intenso. Sembriamo così diversi e invece siamo molto affini. Mi dicono spesso che sembro una principessa, in realtà sono un maschiaccio. Amiamo condividere tutto e ci piace multo stare a casa a cucinare e a vedere film. Amo prendermi cura di lui”, ha raccontato lei tra le pagine di Diva e Donna. Vittorio sta girando l’Italia in bici per il Fondo per l’ambiente italiano: “SÌ, è partito, disastro! lo però lo seguirò sempre: mentalmente sarò con lui in ogni istante e lo raggiungerò in alcune tappe, quelle più semplici, anche in bicicletta, magari elettrica così riuscirò a stargli dietro. Appena partito, ne ho sentito la mancanza non vedo l’ora di raggiungerlo”.

Annachiara Zoppas, la fidanzata di Brumotti pazza d’amore

Annachiara Zoppas confida che per lei è difficile pensarlo lontano. “Ma so che lui contento e finalmente riuscirà a rilassarsi un po’. È stato un anno intenso, almeno in viaggio non avrà nient’altro da fare se non pedalare e guardarsi intorno ammirando la sua bella Italia che tanto ama”. Per quanto riguarda i rischiosi servizi televisivi di Striscia la Notizia, la modella svela: “Se mi pesano? Un po’, ma so che fa parte di lui e non intendo certo cambiarlo”. La giovane parla anche della loro casa, un nido decisamente bike-friendly. “Abbiamo preso questa casa che era super anni ’70, con le paretine verde pistacchio il pavimento in legno giallino… abbiamo buttato giù tutto e creato un mega open space dove Vittorio potrà anche girare con la bicicletta”. La fidanzata per questo motivo, ha scelto di proposito materiali molto resistenti: “perché sono sicura che qualche salto sull’isola della cucina e sul divano lo farà”. Se questo non è vero amore, ditemi voi cos’è…

© RIPRODUZIONE RISERVATA