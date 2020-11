Annachiara Zoppas, fidanzata Vittorio Brumotti/ “Sono pronta al matrimonio”

Annachiara Zoppas è la fidanzata di Vittorio Brumotti, il campione di bike trial conosciuto dal grande pubblico per essere tra gli inviati del tg satirico Striscia La Notizia. Una storia d’amore importante quella nata tra i due che si sono incontrati per la prima volta durante il Vinitaly, salone Internazionale del vino e dei distillati, che si tiene a Verona dal 1967. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi visto che dopo quell’incontro hanno deciso di andare a convincere e stanno seriamente pensando anche al matrimonio.

“La storia d’amore tra me e Vittorio è nata per una serie di coincidenze” – ha raccontato la figlia di Enrico Zoppas, noto imprenditore, durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Bella da togliere il fiato, Annachiara ha rivelato di non sapere nemmeno chi fosse Brumotti non guardando la televisione. “Non guardo la televisione, solo raramente Netflix, e ho vissuto per anni a Londra, dove mi sono laureata” – ha precisato la Zoppas che quando ha visto Brumotti ha immediatamente pensato “Ma chi è quel figo pazzesco?”.

Annachiara Zoppas: “io e Vittorio Brumotti non amiamo la mondanità”

E’ stata proprio Annachiara Zoppas a chiedere di farsi presentare Vittorio Brumotti e da lì è partito tutto. “Qualche giorno dopo abbiamo scambiato qualche like su Instagram e “casualmente” lui ha cominciato a capitare ogni weekend a Conegliano Veneto, dove vivevo. Le prime due volte ero via per lavoro, alla terza c’ero e siamo usciti a cena” – ha raccontato la Zoppas che poco tempo dopo ha ricevuto anche l’anello di fidanzamento. “È venuto a prendermi in stazione, siamo andati al ristorante e quando mi sono seduta mi ha messo una scatolina sul tavolo. L’ho aperta e mi sono messa a piangere. Nessuno aveva fatto una cosa così romantica per me. Lo porto sul medio perché mi è grande, ma non mi decido a separarmene per farlo stringere” – ha raccontato Annachiara che non nasconde di essere pronta per il grande passo: il matrimonio.

“Non avevo mai provato un sentimento così potente. E anche se ci conosciamo da poco e sembriamo diversissimi, abbiamo molte affinità” – ha dichiarato la Zoppas che parlando proprio di Brumotti ha rivelato “ci accomuna il desiderio pazzo di condividere tutto, l’amore per la vita semplice, il piacere di viaggiare e continuare a scoprire e capire cose nuove. Non amiamo la mondanità: per stare bene ci basta cucinare qualcosa a casa e guardare un film”. Infine sulla ex Giorgia Palmas ha precisato: “è una brava ragazza che è stata vicina a Vito ma adesso ha la sua vita. È acqua passata. Se Vito è una persona meravigliosa, lo è anche grazie al suo passato, quindi va bene così”.

