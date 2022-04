Annaclara, bacio con l’ex Francesco in diretta/ “Proviamo ancora un sentimento”

Annaclara è una delle concorrenti de La Pupa e il Secchione Show 2022 che più ha risentito delle trasformazioni del programma. La giovane, da secchiona che pensava solamente ai libri e alle lezioni, ha tirato fuori la sua grande personalità e femminilità, attirando su di sé gli sguardi e i complimenti dei concorrenti ma anche dei giudici. Gli opinionisti in studio non hanno fatto altro che lodarla per la sua bellezza, su tutti Soleil. Anche Barbara D’Urso ha utilizzato parole molto dolci nei confronti della secchiona, che in settimana si è avvicinata a Denis Dosio dopo lo scioglimento della coppia formata da lei e Francesco Chiofalo.

Visto il suo grande cambiamento, la conduttrice ha invitato in studio il suo ex, Francesco, che l’ha lasciata proprio dopo averla tradita con una Pupa. Un rapporto durato 8 anni che si è concluso 2 anni fa con una grande sofferenza da parte della ragazza, tradita da quello che riteneva essere il suo grande amore. Tra i due è comunque rimasto un buon rapporto, come ha avuto modo di confermare la giovane.

Annaclara, la sorpresa dell’ex fidanzato in studio

Nella settima puntata, la giovane Annaclara ha ricevuto una sorpresa. Barbara chiama al suo fianco la ragazza: in studio c’è il suo ex fidanzato, Francesco, per la quale lei prova ancora un sentimento, ricambiato. Lei racconta: “Lui si chiama Francesco e per me è stata una persona importantissimo, fondamentale. C’è ancora un grande amore, un amore immenso. Siamo stati insieme circa 8 anni e a volte penso che proprio a causa di questi miei aspetti caratteriali così un po’ pesanti lui possa essersi un po’ allontanato, distaccato. E poi durante questo periodo di crisi lui è stato attratto da una tipologia di ragazza diversa da me, una ‘pupa’. Chissà, magari se mi avesse conosciuta adesso che sono cambiata, staremmo ancora insieme”.

Lui non si è più fidanzato e Annaclara neppure: “Resta una persona molto importante, la mia stella polare che mi indica il cammino quando mi sento persa”. Barbara rivela: “Tutte le volte che lo abbiamo sentito è come se provasse qualcosa ancora per te”. Annaclara risponde: “Sì, c’è da entrambe le parti. Magari riuscirò a pensarci”. Nel frattempo in studio entra proprio Francesco, che fa coming out: anche da parte sua c’è ancora qualcosa nei confronti della ex. Su richiesta del pubblico, i due si scambiano un veloce bacio. Il ragazzo rivela: “Mi è mancata tantissimo, anche dopo esserci lasciati non siamo mai stati così tanto lontani. Anche lei è il mio punto di riferimento”.











