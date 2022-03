Annaclara Hellwig, La Pupa e il Secchione Show/ Una bomba sexy pronta a esplodere?

Annaclara Hellwig, La Pupa e il Secchione Show: a lezioni di sensualità

Annaclara Hellwig partecipa a La Pupa e il Secchione Show in coppia con Francesco Chiofalo. A oggi sembra aver molto legato con il pupo, che si è fatto ben volere da molti compagni. Barbara D’Urso nella seconda puntata mostra una clip in cui Francesco dà consigli di stile a Annaclara che, a suo dire, ha tutto il potenziale per essere sensuale. Mentre sono in camera da letto infatti il ragazzo le critica il pigiama con l’orsacchiotto, davvero poco adatto a una donna. Le porta come esempio Maria Laura e Nicole, che indossano dei pigiamini succinti, ma la secchiona sostiene che non sia il suo genere e che si sentirebbe in imbarazzo. Francesco prosegue dicendo che il suo obiettivo e renderla più gatta e pantera, sicuro delle sue potenzialità, che, secondo lui sono molte.

Annaclara Hellwig a La Pupa e il Secchione "Sono una secchiona sfigata"/ "Con gli uomini non ci so fare…"

Prima la vittoria per Annaclara Hellwig poi le lacrime

Nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show Annaclara Hellwing e Francesco Chiofalo prendono parte allo Zucca Quiz e, dopo non poche difficoltà, ne escono vincitori contro Mila e Mirko. Nella diretta di martedì 22 marzo, il suo secchione è protagonista di un momento molto delicato poiché Francesco afferma di aver scoperto di avere una seconda massa sospetta dietro il naso. Dopo l’incontro toccante con la madre, il pupo riabbraccia la sua secchiona, molto commossa dalla notizia. La coppia appare infatti molto affiatata e, anche durante le nomination, di comune accordo, decidono la coppia da votare. Le motivazioni sono sia affettive sia per tattica di gioco e optano per la coppia formata da Laura Comaschi e Orlando Puoti. Loro invece non ricevono nemmeno un voto a conferma del fatto che si sono ben inseriti nel gruppo. Tornando quindi al loro posto e continuano il gioco.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA