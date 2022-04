Annaclara Hellwig/ Scontri continui con Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione

Nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui emergono i primi scontri tra Annaclara Hellwig e il suo pupo Francesco Chiofalo. La secchiona è insofferente nei confronti del pupo a causa dell’odore dei suoi piedi che, a dire della ragazza, è molto forte. Inoltre pare che Francesco spesso non tiri lo sciacquone del bagno e non tiri giù la tavoletta del water. La secchiona glielo fa notare, ma senza particolari reazioni positive.

In confessionale, il ragazzo ammette di avere la testa tra le nuvole e di dimenticarsi, a volte, di fare queste cose. Tuttavia Francesco ritiene che lei sia troppo puntigliosa e pesante. Terminata la clip, Barbara D’Urso parteggia per Annaclara, mentre Soleil Sorgè e Federico Fashion Style per Francesco. Antonella Elia invece invita Chiofalo a impegnarsi e ad essere più attento. Nel corso della serata Annaclara e Francesco partecipano allo Zucca Quiz contro Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, uscendone da vincitori. Nel corso delle nomination danno il loro voto ad Alessio Tripi e Valentina Matteucci. Loro non ricevono nessun voto e rimangono in gara.

Annaclara Hellwig al momento non ha avuto grandi risposte sui social network nonostante l’avventura a La Pupa e il Secchione Show. Sono diversi quelli che hanno avuto giovamento fino a questo momento dall’avventura, ma tra questi non c’è la bellissima ragazza laureata in scienze economiche e di mestiere professoressa di geografia. Eppure durante il programma si parla molto di lei anche perché nonostante vesta i panni di secchione è piuttosto sensuale.

Su Instagram ha superato i 3mila follower, un po’ poco considerando la portata di un programma che va in onda in prima serata su Italia 1 e che vede di mezzo la regina dell’Auditel Barbara D’Urso. Nonostante questo Annaclara si può dire soddisfatta di un percorso dove sta imparando molte cose anche di contesti a lei prima poco conosciuti come quello dello spettacolo.

