Annaclara Hellwig/ Tensioni con Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show

Annaclara Hellwig è risultata un po’ disturbata a La Pupa e il Secchione Show per gli atteggiamenti del suo pupo, a causa del suo menefreghismo. Più volta Annaclara ha cercato di spiegare a Francesco che deve tirare l’acqua in bagno, abbassare la tavoletta ed essere ordinato, ma lui non vuole ascoltare le critiche. Questi scontri continui tra i due stanno facendo calare l’interesse nei loro confronti da parte del pubblico, ma la loro partecipazione nel programma va a gonfie vele. Annaclara ha innescato anche le gelosie della fidanzata di Francesco, Drusilla, molto indispettita dei contatti tra i due. Drusilla infatti ha recentemente dichiarato durante un’intervista di aver avvisato Francesco su eventuali comportamenti non adeguati già prima dell’inizio del programma. L’ereditiera è molto premurosa e si è lamentata dell’eccessivo contatto fisico tra Francesco e la sua secchiona.

Sui social Annaclara non ha avuto molto successo, come è avvenuto per altri concorrenti del reality. Nel suo profilo Instagram ha superato circa i 3000 followers, una quota molto bassa per un personaggio noto in televisione. Ma Annaclara è molto soddisfatta della sua partecipazione a La Pupa e il Secchione, dove sta facendo esperienza e sta imparando tante cose nuove in relazione al mondo dello spettacolo. Annaclara sta dunque mettendo alla prova anche la storia d’amore tra Drusilla e Francesco a causa della forte gelosia, ma cosa succederà nelle prossime puntate? Ci saranno altre prove dove Annaclara e Francesco dovranno stare a stretto contatto per poter vincere le sfide con gli altri concorrenti? Lo scopriremo solo nella prossima puntata, che ancora non ha una data precisa a causa dello scoppio di un focolaio Covid in villa. Nel frattempo potete tenervi aggiornati attraverso i canali ufficiali del reality.

Il pubblico de La Pupa e il Secchione Show è pazzo per Annaclara Hellwig, consapevole delle potenzialità sensuali di questa ragazza. Nascosta dietro gli occhiali spessi e a vestiti larghi non riesce a far trasparire tutto il suo sex appeal col pubblico che però è chiaramente curioso di vederla vestita in un altro modo per il suo fisico che sembra davvero da modella. Intanto però stiamo scoprendo anche alcuni particolari del suo carattere che comunque stanno facendo storcere il naso ad alcuni. I più curiosi poi hanno fatto un salto sui social network e si sono resi conto che la bellezza esplosiva di questa ragazza è decisamente più evidente nelle foto.

Dotata di un’intelligenza raffinata Annaclara ovviamente è stata al gioco, snaturando, probabilmente, la lei di tutti i giorni. Questo racchiude il solito falso mito che le ragazze intelligenti non siano belle. Anche perché la forza sensuale di questa ragazza è talmente forte che non basta averla resa più normale per non notarlo. Sguardo dolcissimo, viso perfetto e corpo atletico il pubblico è consapevole che il suo Pupo potrà perdere la testa molto facilmente. Anche se al momento c’è da dire che con questi sta avendo una discussione dopo l’altro con la sensazione che possano anche decidere di interrompere qui la loro avventura.











