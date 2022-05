Annaclara Hellwig/ Vincitrice de La Pupa e il Secchione con Francesco Chiofalo?

Annaclara Hellwig è una delle protagoniste de La Pupa e il Secchione Show, il reality show condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Italia 1. La secchiona gioca in coppia con Francesco Chiofalo e sono pronti a tutti per giocarsi la finale del programma. La coppia, infatti, è tra le papabili alla vittoria di quest’edizione. All’interno dello show Annaclara è cambiata tanto mostrando non solo il suo lato culturale, ma anche umano. Durante l’ultima puntata, infatti, Annaclara ha ripercorso il suo cambiamento all’interno del programma soffermandosi anche sulla sua vita privata e parlando della sua ultima storia d’amore durata otto anni e terminata a causa di un tradimento.

“È la mia stella polare che mi indica quando mi sento persa. Il sentimento c’è da entrambe le parti. Ora siamo amici, magari riuscirò a pensarci in futuro. Per me è la persona più bella del mondo. Io lo vedo con una luce intorno” ha raccontato la secchiona in studio che si è ritrovata improvvisamente a rivedere il suo ex Francesco in studio.

Una bella sorpresa per Annaclara Hellwig a La Pupa e il Secchione Show. La secchiona si è ritrovata in studio l’ex fidanzato Francesco che le ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore. “Mi è mancata tantissimo, questa distanza mi ha messo alla prova. Anche per me lei è un punto di riferimento” ha detto l’ex fidanzato emozionato nel rivedere la su Annaclara. Tra i due è scattato anche un bacio davanti a tutti! Dopo l’incontro con l’ex, la secchiona ha ripreso la sua avventura nel programma di Italia 1 dove gioca in coppia con Francesco Chiofalo.

La loro "unione" ha conquistato pubblico e giuria e in tanti pensando che possa essere proprio la giovanissima secchiona di Trapani a trionfare in questa scoppiettante edizione del reality show. Sarà davvero così?











