Annaelsa Tartaglione chi è?/ Video, la giovane coordinatrice Molise di Forza Italia

Pubblicità

Nella serata di ieri è stata ospite presso la trasmissione di Rete 4, Dritto e Rovescio, condotta dal professor. Del Debbio, Annaelsa Tartaglione. Forse non tutti la conosceranno ma si tratta della coordinatrice regionale del Molise per Forza Italia. La giovane politica classe 1989 (compirà i 31 anni il prossimo 27 del mese), è intervenuta in diretta televisiva per trattare il noto “caso Campobasso”: nella città molisana si è registrato negli scorsi giorni un boom di contagi da coronavirus, a seguito di un “funerale” non autorizzato in una comunità rom della città, un assembramento superiore alle 15 persone consentite, che ha causato nuovi contagi. La Tartaglione ha puntato il dito nei confronti del sindaco campobassano, Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle): “In questa vicenda le regole erano chiare – ha esordito la Tartaglione a Rete 4 – c’era un lockdown, il governo aveva disposto che non dovevano essere celebrati i funerali, ma questa regola è stata violata, e chi ne ha le responsabilità è il sindaco della città di Campobasso, che doveva tutelare la sicurezza dei propri cittadini e non mettere a rischio contagio tutto il popolo molisano e soprattutto campobassano”.

Pubblicità

ANNAELSA TARTAGLIONE CHI È? IL SUO COMMENTO SUL CASO CAMPOBASSO

“La prima responsabilità è sua – ha ribadito la forzista – soprattutto perchè in quella zona si dovevano tenere controlli da parte della polizia municipale e come sappiamo la stessa viene gestita dall’amministrazione comunale”. La Tartaglione è laureata in scienze politiche presso l’università del Molise ed è entrata nel mondo politico nel 2009, come vice-coordinatrice di “Giovane Italia”, ex PdL. Nel 2010 è diventata capo delegazione di Campania e Molise per i Giovani Italiani PPE di Bruxelles, quindi due anni dopo è stata eletta segretario del coordinamento provinciale di Isernia per Il Popolo delle Libertà. Nel 2014 ottiene il ruolo di coordinatrice regionale del Club Forza Silvio del Molise, e dal 2015 è a capo dell’organizzazione dell’ufficio politico regionale azzurro. Entra in parlamento nel 2016, quando diviene collaboratore parlamentare in Senato, poi dal 2017 è coordinatore regionale di Forza Italia. A marzo del 2018, durante le ultime elezioni, è stata eletta alla Camera dei deputati, ed è poi divenuta membro della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e della Commissione bicamerale per la Semplificazione. Una brillante carriera per una giovane politica davvero in gamba. Clicca qui per il video dell’intervento di Annaelsa Tartaglione di ieri a Dritto e Rovescio



© RIPRODUZIONE RISERVATA