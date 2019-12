ANNALENA BENINI/ Conduce Romanzo Italiano: “Un racconto sorprendente e soprattutto…”

Annalena Benini è la conduttrice di Romanzo Italiano, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai 3 in onda da oggi all’11 gennaio con le prime quattro puntate (otto in totale). Nata a Ferrara nel 1975, laureata in Legge, scrive “di costume, di persone, di libri e di quello che succede” per il Foglio e non solo. Nel 2019 ha curato una raccolta per Einaudi, I racconti delle donne, con brevi articoli-saggi densi di perle, aneddoti e rivelazioni riguardo alle protagoniste. Le storie selezionate sono quelle, tra le altre, di Dorothy Parker, Alice Munro, Natalia Ginzburg, Virginia Woolf, Chimamanda Ngozi Adichie e Patrizia Cavalli. Si tratta di venti racconti “meravigliosi” narrati con intelligenza, sincerità e ironia e che al tempo stesso descrivono un mondo vivissimo e sempre in movimento. Annalena Benini vive a Roma, è sposata e ha due figli.

Annalena Benini conduce Romanzo Italiano

Sono 29 gli incontri di Annalena Benini con altrettanti protagonisti della letteratura italiana contemporanea. 8 le regioni visitate, per indagare il rapporto tra le loro opere e i luoghi in cui le hanno ambientate o che li hanno in qualche modo ispirati. “Sono molto felice di essere stata coinvolta in questo progetto, un viaggio in Italia dentro le vite dei suoi scrittori. Una piccola avventura con persone appassionate”. Queste le dichiarazioni della Benini, alla sua prima esperienza in assoluto come conduttrice: “Abbiamo scoperto cose non soltanto letterarie: la vita che c’è sotto, e la speranza che la muove, il bisogno di raccontare, è sempre legato ai luoghi. E gli scrittori che ho incontrato hanno offerto verità, vividezza e confessioni a questi luoghi. È stato interessante, sorprendente, soprattutto vivo: abbiamo salutato tante albe, sul mare e sulle case, e a fine giornata abbiamo reso grande onore al cibo delle nostre otto regioni”.

Il viaggio di Annalena Benini

Il territorio in cui vivono è stato significativo nella costruzione delle identità dei 29 scrittori di Romanzo Italiano. In ciascun episodio, da 50 minuti l’uno, Annalena Benini ha modo di esplorare 8 regioni (prima Campania, Toscana, Puglia ed Emilia Romagna e poi, nella primavera del 2020, Sicilia, Lazio, Basilicata e Lombardia) per 8 autori dal vissuto tra loro trasversale. Romanzo Italiano è un format originale di Camilla Baresani prodotto da Gloria Giorgianni per Anele. I telespettatori ascoltano dalla viva voce degli scrittori le loro storie speciali di appartenenza territoriale ed emotiva, che tutti raccontano mettendo per un attimo da parte la penna. Gli autori in questione sono vincitori di premi letterari, autori di genere cari al grande pubblico ma anche scrittori di nicchia. I luoghi presi in analisi hanno influito non soltanto nella loro vita personale, ma anche, come si può constatare, nella loro produzione letteraria.



