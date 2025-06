Annalisa Scarrone, meglio conosciuta solo come Annalisa, sarà una delle cantanti che parteciperà al concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2025, in scena domenica 1 Giugno 2025. La carriera di Annalisa ha vissuto negli anni diversi particolari momenti ma l’artista ha dimostrato di avere una grande voce ed è una delle più apprezzate a livello italiano e non solo.

Chi è Bresh a Radio Zeta Future Hits Live 2025/ Ha una fidanzata? Il forte legame con la città di Genova

Annalisa nasce a Savona il 5 Agosto 1985 fin da piccola ha una grande passione per la musica. Inizialmente lavora sia in gruppo che come solista all’interno di locali della sua zona ma la sua vera consacrazione arriva nel 2010 quando partecipa ad Amici di Maria De Filippi. L’artista arriva seconda ma ottiene grandi consensi e da quel momento è un salire di grandi risultati.

Chi sono Bnkr44 al Radio Zeta Future Hits Live 2025/ L'exploit a Sanremo e il significato del nome bnkr44

Nel 2011 pubblica Nali, il suo primo album e poi inizia a essere sempre più conosciuta, realizza concerti e partecipa anche al Festival di Sanremo, la prima volta nel 2013 quando arriva 8 con la canzone Scintille. Negli anni l’artista è brava a reinventarsi seguendo le nuove mode e viene molto apprezzata sia per la voce che per un cambio look estasiante.

Annalisa tra musica e vita privata: chi è l’artista ligure

Negli ultimi anni Annalisa ha attuato varie collaborazioni con artisti come J-Ax, Achille Lauro e ha cambiati vari stili negli anni. Da brividi il duetto nell’ultimo Sanremo dove Annalisa è arrivata come ospite ed ha cantato insieme a Giorgia con le due che hanno avuto applausi sia dal vivo che nel mondo social.

Chi è Clara al Radio Zeta Future Hits Live 2025/ Ha un fidanzato? La rinascita e i rumors su Fedez

Per quel che riguarda la vita privata Annalisa è sempre stata molto riservata, negli anni ha avuto alcune storie come quella ad Amici con il collega Riccardo Riccio o con il produttore discografico Davide Simonetta. L’incontro che ha però cambiato la sua vita è stato quello con l’imprenditore Francesco Muglia ed i due si sono sposati con pochi amici e parenti ad Assisi, il 29 Giugno 2023. Annalisa ha raccontato a Vanity Fair di aver incontrato il suo futuro marito in un evento di Costa Crociere e da quel momento non si sono più lasciati.

Spesso non può non mancare una battuta riguardo all’ipotesi di avere figli e in passato Annalisa ha sottolineato che gli dà fastidio ricevere questa domanda. Qualche anno fa però si raccontava cosi a riguardo: “Lo vorrei tanto, ma ancora non ci siamo dedicati” sottolineando che al momento prediligeva la carriera.