ANNALISA A SANREMO 2024 CON ‘SINCERAMENTE’/ Spiazzata da Maninni: “E’ stato un onore presentarti”

Annalisa con Sinceramente a Sanremo 2024, esibizione seconda serata: spiazzata da Maninni

Si sta quasi per concludere anche la seconda serata del Festival e la penultima cantante ad esibirsi a Sanremo 2024 è Annalisa con Sinceramente. Il suo brano è già stato definito il tormentone della prossima estate e la nuova strada intrapresa dall’artista sembra quella buona. L’esibizione della seconda serata del Festival è stata impeccabile ed in molto puntano sulla sua vittoria. Voce potente e calibrata, un ritornello con ‘Quando, quando, quando’ che entra subito in testa ed una base elettropop fanno il resto. A fine esibizione regala i fiori al suo maestro ma soprattutto Annalisa viene spiazzata da Maninni che le confessa: “È stato un onore presentarti”. Tuttavia la kermesse è animata anche da un altro dubbio: Annalisa è incinta?

(Agg di Liliana Morreale)

ABITI SANREMO 2024 SECONDA SERATA: STILISTI E VESTITI/ Annalisa ancora con reggicalze, Loredana Bertè piumata

Annalisa con “Sinceramente” a Sanremo 2024 è senz’altro una delle potenziali protagoniste del Festival. La cantautrice ligure è reduce da un 2023 straordinario, con ben cinque singoli che hanno dominato le classifiche radiofoniche: Bellissima, Mon Amour, Disco Paradise (con Articolo 31 e Fedez), Ragazza sola ed Euforia. Sinceramente ha tutto per seguire le orme dei brani precedenti e ha un ritmo clamoroso. Ormai la sua svolta radiofonica sembra non avere alcun freno e anche sui social sembra essere la preferita raccogliendo il maggior numero di interazioni su tutte le piattaforme.

SIGNIFICATO TESTO "SINCERAMENTE" DI ANNALISA/ Analisi e frasi più importanti: libertà lontana dai pregiudizi

Come è andata nella prima esibizione sul palco del Teatro Ariston? Alla sesta partecipazione, Annalisa Scarrone si è discostata fortemente rispetto alle precedenti, più coerenti forse con un ambiente più classico. Lei è definitivamente sbocciata e tiene la scena come pochi altri, complice anche un look sensuale e affascinante al tempo stesso. Dal primo secondo, il ritmo della sua canzone è avvolgente, reso ancora più ipnotico da una serie di movimenti al limite dello psichedelico. Lei sa giocare benissimo con il suo modo d’essere senza rinnegare il suo passato puramente cantautoriale, anche se alcuni critici hanno considerato il suo pezzo adatto solo alle sagre di paese.

Rossella Erra: "Annalisa potrebbe essere incinta", Balivo la riprende/ "Lasciatela stare!", caos in studio

ANNALISA A SANREMO 2024: LOOK E RITMO FANNO VOLARE “SINCERAMENTE”

Le caratteristiche di “Sinceramente” (guarda qui il video dell’esibizione nella prima serata)? La ripetizione incessante del termine Quando entra in testa fin da subito e non esce più, per un pezzo che ci farà compagnia per tanti mesi. Lo stile è accattivante e dalla forte personalità. Il look manifesta l’importanza che lei ha sempre attribuito alle nuove tendenze, con l’immagine da femme fatale che viene ampiamente evidenziata. La stylist Susanna Ausoni ha scelto di puntare su un body dotato di guepiere e dai colori luccicanti, sulla giacca a taglia ampia e sui collant che arrivano fin sopra alle ginocchia. I tacchi alti completano un outfit che non passa mai inosservato, dovuto anche alla collaborazione con Dolce & Gabbana. Ha fatto ciò che ci si aspettava da lei.

C’è poco da nascondersi: Annalisa è tra le grandi favorite del Festival e potrebbe anche vincerlo. Dopo la prima serata, l’artista ligure è terza dopo Loredana Bertè e Angelina Mango, in un podio tutto al femminile tra grinta e sensualità. Il televoto e la giuria delle radio potrebbero ulteriormente valorizzare il suo tormentone da discoteca. Siamo sicuri che Annalisa sarà presente in radio per diverso tempo e sarà difficile liberarsene. E ci fa anche molto piacere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA