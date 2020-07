Annalisa/ Allarga la famiglia, ecco chi è Amaro! “La mia nuova crush”

Sarà un’estate intensa quella di Annalisa, soprattutto alla luce del nuovo singolo uscito e del disco che pubblicherà il prossimo settembre. Houseparty ha regalato alla cantante la possibilità di sfornare un nuovo lavoro, ma l’impegno dovrà essere ancora più intenso nelle prossime settimane. “Sto portando avanti le cose che si possono fare: sono sempre in studio“, ha detto di recente a SkyTg24, “il 18 settembre esce il nuovo disco, ci sto lavorando e sono molto contenta”. In merito al nuovo singolo, Annalisa ha voluto sfatare il mito che il titolo si riferisca alla nota applicazione. “Una coincidenza”, ha sottolineato, “il brano è stato scritto prima, sta per compiere un anno e non c’entra con quello che abbiamo vissuto”. La cantante infatti ha vissuto un periodo in cui sentiva di dover regalare un po’ di leggerezza al pubblico. “Racconta la capacità di capire quanto siamo fortunati anche nella quotidianità”, ha aggiunto, “aiutare a capire la bellezza delle piccole cose”. La musica è stata di certo d’aiuto alla popolazione durante il lockdown e anche oltre. “Ho pensato a nuovi modi per raggiungere le persone anche con la tecnologia”, ha detto ancora, “il momento attuale è rifare le cose normali sapendo che non sarà comunque come prima”. Oggi, lunedì 27 luglio 2020, Annalisa sarà una delle ospiti di Battiti Live, per la tappa di Otranto. Non esclude però di ritornare con i suoi concerti personali già l’anno prossimo, anche se è impossibile per ora per la cantante dare una data precisa. Intanto, i fan sono ancora in attesa di scoprire il titolo del suo nuovo disco.

Annalisa, una famiglia allargata

Annalisa ha allargato la famiglia da poco: sui social l’abbiamo vista in compagnia del tenero e nero Amaro, “La mia nuova crush“. Uno Schnauzer medio dall’aria simpatica e che la cantante coccola nella clip in bianco e nero che ha scelto di pubblicare su Instagram. Non mancano nemmeno gli scatti ammiccanti. Alcuni giorni fa, la cantante ha mostrato la sua nuova cover per lo smartphone, anche se l’occhio dei fan è ricaduto sul suo outlook. Un kimono colorato ed eccentrico, la gamba scoperta in bella vista e uno sguardo intenso. “A bella”, si è limitata a dire Anna Tatangelo nei commenti. “Altro che Miriam Leone”, ha scritto invece un fan. Annalisa ha colpito ancora e non ha rivelato il perchè di una frase misteriosa annunciata ad inizio luglio. “Un’altra settimana”, ha scritto, incuriosendo tutti gli ammiratori. Ancora oggi non sappiamo a cosa si riferisse di preciso, visto che le news sulla sua musica continuano a latitare.

Video, “Amaro la mia nuova crush”

Visualizza questo post su Instagram Lui si chiama Amaro ed è la mia nuova crush 💖🖤 #amaro Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 19 Lug 2020 alle ore 1:23 PDT





