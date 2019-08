Annalisa/ “Avocado Toast” e “Un domani” con Mr Rain a Battiti Live

Annalisa sarà tra i cantanti che si esibiranno nella tappa in onda stasera, 7 agosto 2019, di Battiti Live su Italia 1. L’artista di Savona è pronta a tornare sul palcoscenico per portare uno dei suoi ultimi successi “Avocado Toast” anche se non è da escludere che la vedremo con Mr Rain riproporre il suo “Un domani”. A Radio 105 sul suo brano da solista ha raccontato: “Avocado Toast è il mio modo personale di raccontare l’estate”. Non si tratta del solito tormentone estivo che però ha fatto successo e si è sentito sulle spiagge di tutto il nostro paese. Interessante è anche il videoclip del brano che intreccia sentimenti orientali, ironia e anche un po’ di surrealismo. Insieme a lei c’è anche il cane Darby.

Annalisa: il videoclip di Avocado Toast

Annalisa ha stupito tutti anche per il videoclip di Avocado Toast al quale abbiamo visto alla regia Nicola Corradino. Questo inizia con Annalisa e il cane Darby che sono sedute su di un divano. Arriva poi il momento delle danze orientali con quattro ragazze e Nali che si cimentano in situazioni molto surreali. Il video termina con l’immagine di Annalisa stessa che si mangia un avocado toast. Sul cane la stessa artista di Savona ha specificato: “Vi aspetta al Parco Canile di Milano insieme a un sacco di amici in cerca di casa. Si chiama Darby e ha reso la giornata di ripresa speciale”. Su Instagram poi è arrivato anche il commento di Federico Rossi di Benji & Fede che sottolinea: “È il cane che sembra un avocado toast?”. Annalisa aveva anche collaborato con i due nel brano “Tutto per una ragione”.

Video, l’esibizione a Battiti Live di Annalisa

A Radio Norba, proprio prima l’esibizione a Bari a Battiti Live, Annalisa ha raccontato: “Ci proviamo a vivere le cose nel momento in cui accadono ogni giorno, almeno parlo per me. Io ci provo ogni giorno e l’importante è provare“. L’abbiamo vista cantare accompagnata da Mr Rain e i due hanno dimostrato di avere un’intesa ben al di sopra della media. Le loro voci infatti sono in perfetta sintonia anche se hanno sempre fatto un genere diverso. Proprio in questi ultimi anni sono stati tanti gli artisti che hanno deciso di mettersi in coppia per provare a dare vita a nuove sonorità. L’esempio più classico ci arriva dalla coppia formata da Biagio Antonacci e Laura Pausini che in un tour estivo hanno raccolto solo consensi e applausi.





