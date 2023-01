Annalisa Beretta a The Voice Senior 2023, chi è/ Gigi D’Alesso conquistato: “Tu sei la voce di questo show”

Annalisa Beretta, chi è la concorrente di The Voice Senior 2023

Si chiama Annalisa Beretta la prima concorrente della nuova edizione di The Voice Senior. Maestra di scuola, si racconta alle telecamere del programma prima di salire sul palco di Rai 1.

“Sono Annalisa Beretta, ho 66 anni. La mia vita è sempre stata impegnata nella scuola, ho sempre puntato tantissimo sui ragazzi… – e continua – Nonostante non abbia avuto figli miei… è andata così, però tutto questo lungo percorso della mia vita con i bambini ha riempito questo vuoto. Sono stata un po’ la loro mamma. Io sono sempre stata una maestra abbastanza severa, pretendevo molto, poi però di tanto in tanto cantiamo insieme e loro mi dicono ‘Ma come sei brava a cantare maestra! Ci emozioni!”

Annalisa Beretta conquista l’intera giuria

Arriva poi il momento di salire sul palco ed esibirsi. Lo fa con la canzone di Mina “Amor mio” e svela che è la prima volta che si esibisce su un palcoscenico vero. Gigi D’Alessio è il primo a girarsi, entusiasta della concorrente: “Tu sei la voce di The Voice”, ammette, sottolineando proprio che non è una professionista come invece spesso capita su questo palco. Alla fine sono in quattro a girarsi per Annalisa, lei però sceglie di fare questo percorso con Gigi D’Alessio.

