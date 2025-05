Nicolò Filippucci eliminato da Amici 24: il post di Anna Pettinelli

Lo scorso sabato sera è andata in onda la semifinale di Amici 24 che ha sancito la definitiva eliminazione di Nicolò Filippucci dal programma. Un esito amaro per una buonissima parte di pubblico che l’ha sempre sostenuto sin dall’inizio e che in questi giorni, tra web e social, sta manifestando la propria contrarietà per questa eliminazione da molti definita ingiusta. Una semifinale ricca di emozioni e che ha portato in finale 5 allievi, ovvero, Alessia, Antonia, Daniele, Francesco e TrigNO, ma per Nicolò purtroppo non c’è stato spazio.

Lo stesso cantante si è detto dispiaciuto per questo amaro esito, facendo mea culpa e sostenendo di non essere stato a suo giudizio sufficientemente bravo per raggiungere questo obiettivo. Tutti però sono convinti che l’ex allievo abbia dato tutto se stesso e anche più, mostrando in pista un talento versatile e che sicuramente avrebbe meritato la finale. La sua insegnante Anna Pettinelli, che ha sempre creduto in lui sin dall’inizio scegliendolo in squadra, gli ha anche dedicato un toccante post su Instagram con una bellissima frase: “Sei e sarai per sempre Amici 24“.

Il post di Anna Pettinelli è stato inondato di like e messaggi in favore di Nicolò Filippucci, con numerosissimi utenti che hanno più volte ribadito l’ingiustizia per questa eliminazione da Amici 24 ad un passo dalla finale. Tra i tanti like ricevuti dall’insegnante di canto è arrivato anche quello di Annalisa, che peraltro è stata ospite speciale della scorsa puntata del talent andata in onda sabato sera su Canale 5, durante la quale ha anche presentato il suo nuovo singolo Maschio.

Il like della cantante al post della Pettinelli è stato interpretato da molti fan come un apprezzamento al talento di Nicolò Filippucci e, per altri, come una ferma presa di posizione contro Amici 24 che si è privata di un talento così cristallino impedendogli l’accesso alla finale assieme a tutti i suoi compagni di viaggio. Qualunque sia l’interpretazione di quel like, per molti il gesto di Annalisa va a sostegno di Anna Pettinelli e soprattutto dello stesso Nicolò, del quale potrebbe essere diventata una vera fan nel corso di queste settimane di Serale!

