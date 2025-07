Se per tanti il nome di Annalisa è diventato noto solamente negli ultimi anni, con le numerose hit sfornate dell’artista, la sua carriera è cominciata in realtà ben molto tempo prima, addirittura prima che nel 2010 prendesse parte ad Amici di Maria De Filippi, arrivando seconda e ottenendo il premio della critica giornalista. Annalisa, infatti, ha cominciato a farsi conoscere proprio grazie al reality show di Maria De Filippi: dopodiché ha pubblicato i primi singoli e album, ha preso parte al Festival di Sanremo e tenuto date in tutta Italia. Da quel momento la carriera di Annalisa è decollata, con numerose canzoni che l’hanno portata ad essere una delle artiste con il maggior numero di copie vendute negli ultimi anni: solo in Italia conta più di 4 milioni di dischi venduti e allo stesso modo milioni di streaming su Spotify.

Annalisa nel mirino degli haters: la foto dei piedi scatena una polemica/ Ecco cos'è successo

Annalisa, la svolta della carriera con i “tormentoni”

La svolta della carriera per Annalisa è arrivata negli ultimi anni. Dalle canzoni “impegnate” e profonde è passata infatti ad uno stile di musica meno impegnativo, più sbarazzino, con brani fruibili soprattutto da un pubblico di giovani. Parlando proprio dei famosi “tormentoni” estivi che ne hanno segnato la carriera negli ultimi anni, Annalisa ha rivelato di non amare questa parola. “Per me sono come le altre. Le hit rompono muri, colpiscono” ha spiegato. Dunque, nonostante questa svolta che in qualche modo ne ha rivoluzionato la carriera, Annalisa non ama parlare di tormentoni.

Annalisa, dalla laurea in fisica ad Amici/ Sposata con Francesco Muglia: "Uomo stimolante e creativo"

La cantante, comunque, non si fa troppe domande e si gode il successo straordinario degli ultimi anni, dopo aver lavorato a lungo per ottenerlo. La scalata verso il successo, per Annalisa, è cominciata infatti da lontano, quando da giovanissima faceva la corista e sognava un palco tutto suo. “Ho avuto tanti momenti di crisi e di sconforto, giornate no. Alla fine, però, sono stata ripagata” ha confessato a Vanity Fair.