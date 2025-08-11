Annalisa, chi è: stasera torna in tv con "Tutti In Arena", lo show dei record registrato nel 2024. Sorpresa per i fan: il feat con Marco Mengoni a...

ANNALISA, IN AUTUNNO ARRIVA “IO SONO FUOCO”: NEL NUOVO ALBUM CI SARA’…

Annalisa, chi è la cantautrice diventata negli ultimi anni la nuova regina della dance pop all’italiana e che tornerà idealmente in video questa sera con la replica di uno dei suoi più emozionanti show? L’appuntamento nel prime time televisivo per tutti gli aficionados della fresca 40enne di Savona (ha compiuto gli anni lo scorso 5 agosto, NdR) è infatti su Canale 5, a partire dalle ore 21.10 con “Tutti In Arena”, il concerto-evento che la Scarrone aveva tenuto il 14 e 20 maggio dello scorso anno nell’affascinante cornice dell’anfiteatro romano sito nel cuore di Verona e, ça va sans dire, andato letteralmente sold-out nel giro di poco tempo. E per tutti coloro che non avevano trovato i biglietti o hanno mancato la prima televisiva dello show, c’è la possibilità di assistere alla performance di Annalisa, nata per presentare anche il suo ottavo album in studio, il best-seller “E poi siamo finiti nel vortice”.

Insomma, nella copiosa ‘offerta’ di musica dal vivo ed eventi itineranti in giro per lo Stivale, c’è la possibilità anche sul piccolo schermo di rivedere uno dei concerti più belli e sicuramente iconici di Annalisa che, per un evento così speciale, aveva deciso di fare le cose in grande: oltre all’accompagnamento di alcuni dei suoi storici collaboratori e musicisti, tra cui Daniel Bestonzo (responsabile pure della direzione musicale dello spettacolo) e Gianni Pastorino, e a un nutrito corpo di dodici ballerini per le coreografie dei suoi pezzi, ad accompagnare l’artista ligure sul palco per degli inediti featuring dal vivo c’erano Giorgia, Elisa, Tananai (con cui ha lanciato il singolo di successo “Storie brevi” la scorsa estate), Ernia e Irama.

ANNALISA, “SEMBRO GIOVANE? SOLO FUORI, MA DIPENDE DA COME MI SVEGLIO!”

Intanto, negli ultimi giorni è arrivata un’altra esplosiva novità non solo per la sua fan base ma per un’altra molto nutrita: infatti la diretta interessata e Marco Mengoni hanno annunciato, per il prossimo 5 settembre, un duetto da sogno in quel di Piazza San Marco, con la celebre piazza monumentale di Venezia che darà il nome anche al brano contenuto nella prossima raccolta di inediti della Scarrone, il cui titolo “Ma io sono fuoco” è stato annunciato proprio alla fine di luglio. Insomma, sono stati confermati i rumors e le indiscrezioni dei due artisti, pizzicati assieme nella città lagunare in alcuni video finiti su TikTok e proprio nello storico luogo che ha il nome del 36enne cantautore di Ronciglione.

Invece, a proposito delle 40 candeline spente di recente, è curioso notare come molti siti, specializzati sul mondo della musica e dello showbiz ma anche quelli generalisti, si siano focalizzati sul ripercorrere la carriera di Annalisa, soprattutto dal punto di vista dello stile: tra incursioni nel rock e il metal con una delle sue prime band e frequentando il circuito indipendente, l’artista savonese sembra lontana anni luce dalla svolta avuta in questi ultimi anni. Tuttavia, è anche curioso ricordare alcune dichiarazioni fatte negli ultimi mesi su un compleanno così importante e su cui Annalisa aveva così scherzato: “40 anni? Quel giorno lì mi chiuderò in casa e piangerò lacrime amare. Sembro giovane? Solo fuori, e neanche sempre… Dipende da come mi sveglio. Dentro invece sono 12 in più”.