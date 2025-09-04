Chi è Annalisa, la cantante originaria di Savona: gli esordi ad Amici con il secondo posto, poi Sanremo e i grandi successi come pop star

Annalisa, chi è: “Enorme popolarità, non so come spiegarmelo”

Annalisa è una vera e propria pop star. Parlando a “Che tempo che fa” dopo Sanremo 2024 aveva commentato la sua enorme popolarità come pop star: “Sono incredula, non so come spiegarmelo” ha affermato. Sul terzo posto di Sanremo 2024, invece, la cantante originaria di Savona ha dichiarato in un’altra intervista: “Io rifarei tutto così, sono molto contenta di come ho affrontato il palco, sono focalizzata sulle cose belle che vedo, sulla bellissima risposta sulle piattaforme, le radio”. Nonostante non abbia ancora mai vinto Sanremo, infatti, è enorme il successo di Annalisa in questi straordinari anni: numeri, i suoi, che l’hanno incoronata come la reginetta attuale della musica italiana.

Annalisa, chi è: seconda ad Amici nel 2011

Nata a Savona nel 1985, la carriera di Annalisa è cominciata inizialmente in due diverse band. Come solista, l’artista ha cominciato il suo percorso solamente nel 2010, quando ha preso parte alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando seconda nella categoria canto. Nonostante il primo posto sfiorato, Annalisa ha ottenuto un successo straordinario nel corso della sua esperienza ad Amici, tanto che anche dopo l’uscita dal programma ha continuato con grande popolarità la sua carriera.

Popolarità che, per Annalisa, è cresciuta ulteriormente con il passare degli anni: l’artista, se inizialmente si era dedicata a brani impegnati, romantici e carichi di significato, negli ultimi anni è passata più ad un altro genere. Ora sono le hit a smuovere il suo talento e a regalarle grande successo: negli ultimi anni, infatti, Annalisa è stata la protagonista dell’estate con numerosi singoli che hanno venduto migliaia e migliaia di copie. In totale, nella sua giovane carriera, Annalisa ha venduto oltre quattro milioni e mezzo di dischi solo in Italia: basti pensare che è l’artista con più copie vendute nell’era FIMI.