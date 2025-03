Dopo le continue liti con Stefania Orlando, Giglio avrà finalmente modo di incontrare la sua adorata mamma nella puntata di oggi 13 marzo al Grande Fratello. Il ragazzo è decisamente provato dalla fine imminente del reality e dalla maretta con alcuni inquilini, tra cui spunta anche il nome di Helena Prestes, ma che i due non vadano d’accordo, questa non è una novità. Dopo aver letto le anticipazioni del Grande Fratello, molti si chiedono chi è la mamma di Giglio? Scopriamo subito qualcosa sulla donna.

Legatissima al figlio, la madre di Luca Giglioli si chiama Annalisa ed è spesso presente nella vita del ragazzo dato che i due lavorano insieme nel salone di parrucchiere ereditato dal nonno da ormai diversi anni. Avendo una professione in comune, i due condividono tantissimo tempo insieme, e per Giglio non è stato assolutamente facile vivere lontano da lei per così tanti mesi. Sono state tante, infatti, le volte in cui il 24enne si è rivolto agli altri inquilini e ha espresso di essere triste senza mamma e papà. Infatti, a quanto ha raccontato, il concorrente è cresciuto in una famiglia estremamente unita, e i genitori sono stati fondamentali nella sua formazione.

Grande Fratello, la mamma di Giglio entra nella casa: sorpresa inaspettata!

Nella puntata del Grande Fratello di oggi 13 marzo 2025, Giglio incontrerà finalmente mamma Annalisa dopo tanti mesi di separazione. Sulla donna non si sa moltissimo, se non che è una parrucchiera e lavora con lui ormai da otto anni. Di certo per Giglio non è affatto facile rimanere nella casa più spiata d’Italia senza il suo punto di riferimento primario, e da diverso tempo ha voglia di riabbracciarla e stare un po’ con lei. Originario di Reggio Emilia, Luca Giglioli è nato nel 2000 e dopo essersi diplomato in ragioneria ha deciso di seguire mamma e papà nel salone di famiglia ereditato dal nonno Piero.

Insieme alla famiglia, Giglio condivide anche la sua passione per le motociclette, tanto che quando è arrivato nella casa del Grande Fratello lo ha fatto in sella ad una moto. La sua è una famiglia molto rock, e nonostante si definisca un “mammone“, il suo look fa pensare a tutt’altro: caratteristici i suoi capelli lunghi e ricci, i suoi pantaloni da rockettaro e il suo stile un po’ grunge. Tra le passioni del ragazzo, la natura, le avventure con la famiglia e con gli amici.