Annalisa e la carriera che ha spiccato il volo: "Spero di lasciare alle future generazioni una musica migliore"

Annalisa sarà tra i cantanti che saliranno questa sera sul palco del Tim Summer Hits 2025, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. La popstar italiana, una delle cantanti più amate degli ultimi anni, sta vivendo una fase decisamente serena e felice di carriera, con un successo dietro l’altro sfornato. La stessa artista, in una intervista rilasciata tra le colonne di Vanity Fair, si è espressa così soffermandosi anche sul futuro della musica e sul suo desiderio di lasciare qualcosa di diverso e migliore alle generazioni future: “Il successo è tossico per natura, l’augurio è quello di lasciare delle cose migliori a chi verrà dopo di noi nella musica, un mondo diverso”.

Sposata con Francesco Muglia, Annalisa è finita nel corso degli anni anche spesso al centro di alcuni gossip, che ha sempre respinto con grande solidità, come quello con Tananai, che secondo recenti voci avrebbe deciso di lasciare la sua storica fidanzata Sara proprio per l’ex allieva di Amici. “Io e Tananai, al di là della cifra artistica, secondo me sovrapponibile, siamo proprio amici, persone che stanno bene insieme. Questo non significa che nella musica funzioni sempre così: bisogna sapersi coltivare i propri spazi” ha chiarito sempre tra le colonne di Vanity Fair la cantante ligure. Un desiderio non di poco conto.

Annalisa e il decollo della carriera di una popstar

La carriera della cantante lanciata al successo da Amici, negli ultimi anni ha vissuto letteralmente un’impennata. Un modo diverso e speciale di tuffarsi in una marea di grandi avventure per Annalisa, che si è divisa tra un tormentone e l’altro, raccogliendo sempre più fan in questi anni. Una pagina decisamente importante di carriera che ha contribuito a rendere Annalisa davvero un’icona della canzone italiana.

Annalisa riguardo al tanto affetto e calore ricevuto negli ultimi anni ha confidato: “Vedere la gente che aspetta proprio quella canzone, e impazzisce quando parte, è una sensazione che non si può sottovalutare” le parole tra le colonne di Vanity Fair della cantante.

