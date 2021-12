Annalisa/ Chi ha conquistato il cuore della cantautrice ligure?

Annalisa Scarrone, uno dei talenti più cristallini usciti da Amici di Maria de Filippi, è oggi senza dubbio una delle regine della musica italiana, nonché del gossip nostrano. Seppure gli ultimi mesi, dopo il successo sanremese con Dieci e quello estivo con Movimento lento in compagnia di Federico Rossi, la carriera musicale di Annalisa sembra essere ad un punto di stallo, lo stesso non si può dire della sua vita sentimentale. Negli anni i giornali di gossip le hanno affiancato tanti uomini diversi, come il collega Federico Rossi con il quale sembra essere nato un flirt proprio sul set del pezzo di questa estate. Annalisa è da sempre molto riservata e non ha mai confermato o smentito nessuna voce sul suo conto: da anni si vocifera però di una relazione con Marian Richero, musicista bulgaro arrivato in Italia dopo una burrascosa infanzia nell’orfanotrofio di Sofia. I due sono stati pizzicati insieme ormai qualche anno fa nelle vie della città dei fiori in occasione della partecipazione della cantante di Savona al Festival di San Remo.

Marian Richero, fidanzato Annalisa/ La musica li ha uniti, ma tutto tace sui social

Annalisa, i rumors sulle sue ultime relazioni

Quello che sappiamo con certezza è invece la fine della relazione con Davide Simonetta, autore di alcuni dei successi di Annalisa; come dichiarato dalla stessa cantante a Spy, oggi i due sono legati da una sincera amicizia. Ciò che colpisce di Annalisa, oltre alla sua voce straordinaria, è la laurea in fisica ottenuta nel 2009 all’Università degli Studi di Torino; proprio la sua passione per il mondo della matematica e delle scienze l’ha portata alla conduzione, dal 2015 al 2019, di Tutta colpa di…, programma di divulgazione scientifica trasmesso su Italia 1. Non si hanno ancora notizie ben precise sui progetti futuri di Annalisa, ma è possibile immaginare un suo ritorno sulla scena musicale con pezzi inediti.

LEGGI ANCHE:

Annalisa & Federico Rossi, Seat Music Awards/ Com'è nata la collaborazione?ANNALISA E FEDERICO ROSSI, BATTITI LIVE 2021/ Lei "Nuda? Bisogna avere coraggio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA