Annalisa Chirico/ “Carola Rackete, l’opposizione ha tentato di santificarla ma…”

Annalisa Chirico ancora contro Luigi di Maio e Matteo Salvini…

Non solo politica nel mondo di Annalisa Chirico, giornalista senza alcun pelo sulla lingua che in questi giorni su La7 ha di nuovo puntato il dito contro Luigi di Maio e Matteo Salvini. I due ai suoi occhi sono colpevoli di essere fautori di “due visioni opposte di governo”. Nella serata di oggi, domenica 28 luglio, Annalisa Chirico sarà invece fra gli ospiti del Chi Summer Tour 2019 di Alfonso Signorini. Ultima tappa nella splendida cornice di Rapallo, che vivrà l’intervento di tanti volti noti del piccolo schermo italiano. La giornalista ha delle sue particolari idee su come dovrebbe diventare lo Stivale, soprattutto a livello politico. Ne “L’aria che tira” dello scorso giovedì, ha parlato anche della triste vicenda del Carabiniere ucciso a Roma con otto coltellate solo per aver fermato due sospettati per furto. “Questi uomini dello Stato rischiano la vita per 1.200 euro al mese”, ha sottolineato parlando del reddito di cittadinanza e dei tanti soldi pubblici che spesso vengono gettati al vento. “Questo governo che regala redditi di pigranza a chi non lavora dovrebbe occuparsi degli stipendi di uomini e donne in divisa”, ribadisce invece ancora una volta sui social.

Annalisa Chirico e la Sea Watch3: quella polemica esplosa a Stasera in Italia…

Annalisa Chirico scalda spesso gli animi durante i suoi interventi in tv e altrettante volte il boomerang le ritorna indietro nell’immediato. Sono tanti i fan che la seguono sui social, osannano i suoi post, arricchiscono con tanti altri contenuti. L’occhio della critica però si è soffermato nei giorni scorsi sulla giornalista per via di alcune sue dichiarazioni sull’ex comandante della Sea Watch 3, durante l’approfondimento Stasera Italia. L’opinione pubblica è ormai spaccata a metà, fra chi considera Carola Rackete un’eroina e chi invece la vede solo come una persona che si è macchiata di reati certi.

“L’opposizione ha tentato di santificarla”, ricorda Annalisa Chirico, spiegando perché la Rackete non dovrebbe essere considerata una nobile d’animo. “Ha violato la legge italiana, gli alt della Guardia di Finanza”, elenca ancora ricordando anche come le gesta dell’ex comandante abbiano messo in pericolo alcuni soldati del nostro paese. Per questo dovrebbe rispondere delle sue azioni di fronte alla Legge, ma per la Chirico il discorso è ben più ampio, come il ruolo di sudditanza che vede l’Italia fra le ultime ruote del carro dell’Europa. “L’Italia non sta più a incassare”, ricorda citando il messaggio di Matteo Salvini per riabilitare lo Stivale grazie alle riforme delle regole di Dublino.

