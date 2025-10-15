Annalisa ricorda la festa dei 40 anni: "Volevo solo chiudermi in casa. Con mio marito vivo tutto liberamente"

Annalisa torna a parlare a distanza di pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, Ma io sono fuoco. L’artista ligure si è raccontata a ruota libera tra le colonne de Il Messaggero, parlando di diversi temi, dalla festa dei suoi 40 anni fino ad aspetti più intimi, come la sessualità con il marito e il modo di viverla. L’artista lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi ha parlato apertamente della sua ultima fatica discografica, soffermandosi anche su diversi temi fino ad oggi rimasti intimi e nella sfera privata di Annalisa. Me li sono vissuti malissimo. Sentivo l’ansia da prestazione.

Volevo chiudermi in casa, anziché festeggiare. Alla fine mi sono regalata un pranzo con i miei genitori e mio marito” ha raccontato l’artista che da anni domina le scene del panorama nazionale. Intervistata da Chi, Annalisa ha invece confidato: “Sono una brava ragazza, ma se serve so tirare fuori gli artigli. In questo ultimo disco ho messo la voglia di sentirmi più umana” ha raccontato la cantante.

Annalisa racconta: “Inizio una nuova fase di carriera”

Dopo i tanti successi degli ultimi anni, l’arista ligure ha confidato di essere pronta a entrare in una nuova dimensione con il nuovo album. La sua più recente produzione artistica si è rivelata essere in realtà l’inizio di qualcosa di diverso, nessuna rottura ma tanta voglia di cucire qualcosa di nuovo in vista del domani.

Annalisa ha svelato tra le colonne del magazine Chi in una intervista rilasciata nelle scorse ore come anche dopo grandi soddisfazioni arrivi il bisogno di iniziare dei viaggi diversi: “Si ricomincia sempre da capo, anche dopo tanti successi. Questo è il primo capitolo di un nuovo viaggio e non vedo l’ora di scoprire i prossimi”.

