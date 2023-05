Annalisa co-conduttrice di Sanremo 2024?/ “D’istinto sceglierei la gara, ma sarebbe…”

Annalisa torna a Sanremo?

Professionalmente parlando, per Annalisa, è davvero un momento magico. Tutti gli ultimi singoli della cantante stanno scalando le classifiche portando a casa importanti riconoscimenti. Con il singolo “Mon Amour”, la Scarrone sta confermando il suo talento artistico. Dopo anni di gavetta, Annalisa è ormai una bellissima realtà della musisa italiana. Bellissima, talentuosa e con tanta voglia di tuffarsi sempre in nuove avventura, Annalisa, il prossimo anno, potrebbe tornare anche al Festival di Sanremo. La domanda, però, è: qualora dovesse tornare all’Ariston, lo farà come artista in gara o come co-conduttrice affiancando Amadeus in quello che sarà il suo quinto Festival.

Nel corso della sua carriera, Annalisa ha partecipato, come artista in gara, a cinque Festival. L’ultima volta in cui ha calcato il palco è stata nel 2021 nell’edizione vinta dai Maneskin. Il 2024, dunque, sarà l’anno del ritorno di Annalisa all’Ariston?

Le parole di Annalisa sul Festival di Sanremo

Amadeus sta cominciando a pensare al Festival di Sanremo 2024 e, in attesa di ascoltare i primi brani, è a lavoro per scegliere le sue co-conduttrici. Nelle scorse settimane è balzato agli onori della cronaca il nome di Annalisa come probabile co-conduttrice di Sanremo 2024. Un nome che ha subito scatenato l’entusiasmo del pubblico che, dopo aver apprezzato la presenza di Elodie nelle vesti di prima donna, ha già approvato l’eventuale scelta di puntare sull’ex allieva di Amici.

Ma quale sarebbe la risposta di Annalisa qualora dovesse davvero arrivare la proposta di Amadeus? “D’istinto sceglierei la gara, per me il palco è dove cantare. Pensandoci però, l’altra occasione sarebbe, non per autocitarmi: bellissima” ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. Amadeus, dunque, si lascerà tentare dall’idea suggestiva di portare sul palco dell’Ariston Annalisa come prima donna?

