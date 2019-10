ANNALISA/ Coach al posto di Alberto Urso, perché? (Amici Celebrites)

Serata da non perdere quella di questa sera per i fan di Annalisa. Sarà la bella rossa uno degli ospiti della nuova puntata di Amici Celebrities ma il suo ruolo non si limiterà a questo. Secondo le ultime anticipazioni della puntata, già registrata ieri, sembra che toccherà proprio a lei occupare il posto lasciato vacante da Alberto Urso impegnato nel suo concerto a Milano e per questo assente alla puntata. Annalisa dovrà prendere il suo posto come coach della squadra blu, che anche questa sera perderà un suo componente, e poi dovrà cimentarsi anche con le prove assegnate ai concorrenti sia quelle che riguarda il canto corale, sia quelle che riguardano i duetti già previsti dalla redazione. Come andrà con Annalisa al posto di Alberto? I giudici avranno modo di cambiare idea anche sulla squadra capitanata dal siciliano?

ANNALISA, GLI SCATTI INSTAGRAM IN BIKINI

Annalisa è uno degli artisti nati dai talent che Canale 5 ha scelto di riaccogliere alla corte di Amici Celebrities. La cantante sarà fra gli ospiti della puntata di oggi, sabato 5 ottobre 2019, una delle tre quote musicali della serata tra l’altro. Nelle ultime settimane in realtà non si è parlato della carriera di Annalisa, quanto di alcuni scatti più che sensuali. Un’estate che ha fatto di sicuro felici tutti i fan che hanno seguito le sue mosse su Instagram, dove l’artista non esita a mostrare le proprie curve armata di bikini, vestaglietta, oppure abito lungo da far girare la testa. Immagini che poi non possono che entrare in contrasto con altre condivisioni che ha scelto di fare negli ultimi giorni, anche se è proprio grazie alla breve clip che scopriamo anche l’altro volto di Annalisa. Posa al fianco della nonna, in occasione della festa dedicata a due delle figure più importanti nella vita familiare. “La notte non si batte mai”, scrive mostrando orgogliosa l’anziana sorridente.

L’ATTESA PER I NUOVI PROGETTI MUSICALI

Avocado Toast è l’ultimo successo di Annalisa, maturato fra le strade di Los Angeles e uno dei pilastri sicuri del suo prossimo album. L’uscita del singolo risale allo scorso giugno, seguita dal rilascio della versione acustica, e sembra che la popolarità ottenuta ancora una volta dalla cantante non sia ancora destinata a scemare. Nel mese di settembre, Youtube vede Annalisa fra i più ascoltati, anche se in questo caso si tratta del brano Tutto per una ragione in cui è presente una sua featurette per Benji & Fede. Dato che sia la Scarrone sia Federico Rossi e Benjamin Mascolo saranno nello studio di Amici Celebrities oggi, non è escluso che faranno lieti i fan riproponendo il trio proprio con questa canzone. Anche se in realtà Annalisa è l’unica fra i tre ad avere ancora delle notizie da dare sui sui lavori in corso, visto che i due ragazzi hanno rilasciato invece l’ultimo singolo in questi giorni. La cantante deciderà quindi di rompere il silenzio e rivelare le sue prossime mosse? Di sicuro gli ammiratori sono in attesa di scoprire notizie certe sugli imminenti appuntamenti musicali che la riguardano.



