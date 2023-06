Annalisa commenta video virale sulle note di ‘Mon amour’/ Fan che “bacia lui, bacia lei…” è l’idolo del web

Annalisa commenta un video sulle note della sua ‘Mon Amour’ cantata a Battiti Live

‘Mon amour’, l’ultimo singolo di Annalisa, continua ad infiammare l’estate. Il suo ritornello “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me” è ormai un vero tormentone. Il significato della canzone ha incuriosito e divertito i fan della cantante, che nella serata del 21 giugno è salita sul palco di Battiti Live, per la prima registrazione dell’evento estivo, insieme a Fedez.

Dopo aver cantanto ‘Disco paradise’, nuova hit dell’estate, Annalisa si è esibita sulle note di ‘Mon amour’, scatenando il pubblico. Durante l’esibizione, una fan nel pubblico è stata inquadrata dalle telecamere di Battiti Live mentre mimava le parole dell’ormai iconico ritornello. Il video in questione è finito poi sul web, dove è diventato virale.

Annalisa, la fan “bacia lui, bacia lei e…” nel video: lei commenta

Il video della fan di Annalisa è giunto fino alla cantante stessa che, divertita dalle immagini, lo ha ripostato e ha poi così commentato: “Se non ci sfama questo non so cosa”. La cantante non è stata l’unica ad apprezzare il video della fan: tantissimi i commenti a favore della scena, che andrà probabilmente in onda anche nel corso della puntata di Battiti Live in questione che, ricordiamo, andrà in onda su Italia 1 a partire dal quattro luglio. Le prossime tappe del concerto organizzato da Radio Norba tra le città pugliesi sono il 24 e il 25 giugno, quest’ultima a Bari.

Se non ci sfama questo non so cosa 💋 https://t.co/nzgLwMwTpn — ANNALISA (@NaliOfficial) June 21, 2023













