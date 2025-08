Annalisa spegne oggi 40 candeline, con il suo incredibile talento è sempre più amata. Lo stile della cantante è totalmente cambiato negli anni.

Oggi Annalisa compie 40 anni e dal suo esordio ad Amici nel 2011 quando era ancora giovanissima ne ha fatta di strada. Sin dall’inizio ha dimostrato di avere un talento incredibile, con le sue esibizioni nel noto talent show fece subito breccia nel cuore di moltissimi telespettatori. Nella famosa scuola si aggiudicò il secondo posto e da quel momento ha conquistato un successo dopo l’altro, i suoi brani diventano sempre dei tormentoni.

L’amatissima cantante ha pubblicato il suo primo album ‘Nali’ nel 2010, tre anni dopo si è esibita sul famoso palco dell’Ariston, era infatti tra i Big del Festival di Sanremo con il brano ‘Scintille’. Ha partecipato alla kermesse anche nel 2015 con ‘Una finestra sulle stelle’, l’anno dopo con ‘Il diluvio universale’, nel 2018 con la canzone ‘Il Mondo prima di te’, nel 2021 con ‘Dieci’ e nel 2024 con il brano ‘Sinceramente’. Tantissimi sono i riconoscimenti che ha ottenuto in questi anni con i suoi brani, ad oggi può contare sull’affetto e il sostegno di moltissimi fan.

Annalisa, l’amore con il marito Francesco Muglia e il cambio look: il suo stile è cambiato

L’incantevole e amatissima cantante è sempre stata super riservata, difficilmente infatti si lascia sfuggire dettagli sulla sua sfera personale. Da qualche anno è legata sentimentalmente al vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, Francesco Muglia. La cantante qualche tempo fa ha raccontato che si sono conosciuti durante un evento di Costa Crociera, tra loro è scattata subito la scintilla.

Il marito le ha fatto la proposta di matrimonio durante una vacanza e sono convolati a nozze nel 2023. In più occasioni Annalisa ha rivelato che le piacerebbe molto diventare mamma, sia lei che il marito vorrebbero un figlio ma ad oggi non hanno ancora messo su famiglia. A catturare spesso l’attenzione anche il suo stile, che è decisamente cambiato negli anni. Lei stessa prima dell’ultima partecipazione a Sanremo ha fatto sapere di aver capito negli anni che sta meglio quando appare grintosa rispetto a quando sceglieva look da ‘bambolina’. Da anni infatti appare super seducente con le sue profonde scollature e le reggicalze, gli outfit mettono sempre in risalto il suo fisico mozzafiato.

