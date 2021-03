Annalisa con “Dieci”/ “Una dichiarazione d’amore alla musica” (Sanremo 2021)

Annalisa torna al Festival di Sanremo 2021, tra i 26 big in gara. “Ho ricevuto la telefonata di Amadeus mentre stavo guidando e mi sono agitata tantissimo. Ero talmente presa da questa sensazione che sono andata a sbattere contro la sbarra del telepass”, ha raccontata la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni. Il brano con cui partecipa è “Dieci“: “È un po’ la mia dichiarazione d’amore alla musica, questo amore lo condivido con il pubblico da dieci anni, non vedo l’ora di vivere questa festa con tutti quelli che avranno voglia“. Con la partecipazione a Sanremo 2021 segna la sua quarta presenza al Festival, ripercorriamo il suo percorso nella competizione canora. La prima partecipazione di Annalisa Scarrone al Festival di Sanremo risale al 2013, subito nella categoria Big, nell’edizione in cui partecipanti presentavano due brani diversi, il primo dei quali, Non so ballare, scritto da Ermal Meta, ma eliminato subito mentre il secondo, Scintille si classifica al nono posto. Nella stessa edizione nella serata Sanremo Story duetta con Emma Marrone in Per Elisa, grande successo di Alice con cui vinse il Festival. Tornerà due anni dopo con il brano Una finestra tra le stelle, scritto e composto da Kekko Silvestre, leader del gruppo Modà, piazzandosi al quarto posto. Il brano Il diluvio universale, la porta per la terza volta al Festival, alla quale si classifica undicesima. Si classifica terza nel 2018 alla competizione canora italiana con il brano Il mondo prima di te. Lo scorso anno invece partecipa come ospite duettando con Achille Lauro.

Sanremo 2021: Annalisa, il successo dopo Amici

È una delle “veterane” di Sanremo 2021, ma la sua carriera musicale era cominciata nel 2010 quanto partecipa al programma Amici classificandosi seconda. Annalisa ha dietro di sé una profonda educazione musicale: a 8 anni inizia a studiare chitarra classica, per poi dedicarsi allo studio del pianoforte e del flauto traverso. Continua lavorando sia in ambito musicale che come cameriera. Registra numerosi brani e collabora con due band. Nel 2009 si laurea in fisica all’Università degli Studi di Torino. Fino al 2010 partecipa a diversi spettacoli teatrali, concorsi letterali (ne vince tre), lavora come corista a Cuneo e continua l’incisione di brani. Nel 2006 diventa autrice, compositrice e frontwoman del gruppo rock alternativo Malvasia che, in seguito al suo ingresso e al suo desiderio, cambia nome in leNoire. Oltre alla musica, Annalisa recita al cinema in Babbo Natale non viene da Nord, e conduce dal 2015 al 2019 il programma di divulgazione scientifica Tutta colpa di…, in onda su Italia 1.



