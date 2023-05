Annalisa critiche per Mon amour: “mosso furba”/ La versione acustica incanta da Fazio

Annalisa: versione acustica di Mon amour

Annalisa è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri di Che tempo che fa. Negli ultimi mesi la cantante di Savona ha conquistato un grande successo con i brani “Bellissima” – diventata virale sui social anche grazie al balletto di Joey e Rina – e “Mon amour”: ottimi risultati in classifica, in radio e soprattutto da parte dei fan. Anche se questa nuova veste di Annalisa ha suscitato alcune critiche: c’è chi ha parlato di una mossa finalizzata a “rincorrere mode e popolarità”.

Annalisa co-conduttrice di Sanremo 2024?/ "D'istinto sceglierei la gara, ma sarebbe…"

Durante la sua intervista a Che tempo che fa, Annalisa si è esibita in una elegante versione acustica al pianoforte di “Mon amour”, mettendo a tacere le critiche: “Annalisa che canta Mon Amour al piano arte, maestria, talento e sacrificio” e “Una mossa furba la sua… le danno della “venduta” che sacrifica la sua voce a favore dei trend? la canzonetta te la canta acustica al pianoforte”, hanno commentato i fan dell’artista.

Guè Pequeno è innamorato di Annalisa?/ L'indiscrezione sui likes "galeotti"

Annalisa a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus?

Il mese scorso il settimanale Chi ha rivelato che Annalisa potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo non come artista in gara ma come co- conduttrice. Ieri, intervistata da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa Annalisa ha ribadito che le piacerebbe molto affiancare Amadeus al timone della kermesse canora: “Si dice che andrò a Sanremo? Ho visto anche io che si dicono queste cose ultimamente. Voglio spiegare meglio. Io sono fan del festival di Sanremo da sempre e lo sanno tutti ormai. A me piace sempre tornare al Teatro Ariston. Ovvio che andando d’istinto penso a me in gara come cantante. Però quella cosa lì che ho letto di fare la co-conduttrice sarebbe bella. Se Amadeus mi ha contattata? No dai è una voce. Da un po’ è nata questa voce, però è una bella voce a dire la verità”.

Quali saranno i tormentoni dell'estate 2023/ Marracash con Tananai, Fedez con J-Ax...

“eh ma Annalisa fa solo canzoni da tiktok” Annalisa stasera really said: e mo’ statevene zitti tutti che vi canto Mon Amour al piano lol#CTFC pic.twitter.com/q6dd5z0iFp — Våle🐍; Mon Amour era 🩸🖤 (@Vale41229116) May 7, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA