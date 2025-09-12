Annalisa, dietro il grande successo tante porte in faccia: dai provini finiti male ad X Factor alla svolta. L'amore con il marito Francesco Muglia...

Un’altra estate l’ha vista protagonista. Annalisa non sbaglia più un colpo a livello professionale e dopo il successo ottenuto con il singolo Maschio, si appresta ad aprire un nuovo capitalo. Con il nuovo album, in uscita il prossimo ottobre, Ma io sono fuoco, la cantante savonese va a caccia di nuovi orizzonti e nuove sfide professionali. Sembra davvero passato un secolo da quando, ormai anni fa, debuttò ad X Factor, con un roboante “no” incassato già ai provini. Poi l’approdo ad Amici, esperienza positiva terminata però non come avrebbe voluto.

Annalisa e Marco Mengoni, fuori il nuovo singolo "Piazza San Marco"/ Com'è nata la loro collaborazione

“Quelle porte in faccia, quelle delusioni, le ho vissute come un appuntamento andato male, come la fine di una storia perché per me la musica è una compagna di vita”, ha raccontato qualche tempo fa l’artista ligure in una bella intervista al Corriere. In quell’occasione, Annalisa ha ripercorso un po’ le tappe della sua carriera, fino ad arrivare alla svolta che l’ha consacrata tra le grandi della musica leggera italiana.

Francesco Muglia, chi è il marito di Annalisa/ Manager di Costa Crociere: "Ci siamo conosciuti a bordo"

Annalisa, il successo in carriera e la vita privata con Francesco: “Mio marito mi supporta in ogni cosa”

“Mi sono lasciata andare, ho pianto, sono uscita a divertirmi, ho provato a cambiare qualcosa del mio stile e del mio aspetto”, ha raccontato Annalisa. “Ogni delusione ti aiuta a trovare te stesso finché un giorno ti svegli e sei pronta a riprovare”, sottolinea ancora la cantante savonese. Oggi Annalisa sembra aver trovato un equilibrio perfetto. Il lavoro va alla grande, come dimostrano i numeri delle sue canzoni e l’affetto crescente del pubblico, così come la vita privata e sentimentale al fianco del marito Francesco Muglia.

Annalisa, chi è: il successo come pop star dopo gli esordi ad Amici/ "Sono incredula"

I due sono ormai sposati da qualche anno e tutto sembra procedere per il meglio. Il segreto del loro rapporto, stando almeno a quanto dichiarato dalla cantante in diverse interviste, è il fatto di essere due compagni di squadra nella vita, due alleati. “Per me lui è grande sostegno in ogni cosa”, le parole della cantante.