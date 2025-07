Annalisa, chi è la cantante arrivata seconda ad Amici nel 2010? I successi dopo il talent. Dal 2023 sposata con il manager Francesco Muglia

Originaria di Savona, dove è nata nel 1985, Annalisa ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica dopo aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi nella sua decima edizione, vincendo il premio della critica e arrivando seconda nella categoria canto. Annalisa aveva cominciato a studiare musica già diversi anni prima, durante l’adolescenza, iniziando inoltre a fare la corista nell’orchestra “Bruni” di Cuneo. Insomma, una carriera musicale già avviata per la cantante, che dopo Amici ha conosciuto però la vera notorietà, pubblicando il suo primo album nel 2011. Negli ultimi anni Annalisa ha vissuto una vera e propria svolta musicale: l’artista ha messo da parte il cantautorato per dedicarsi più alle hit pop, spesso vero e propri tormentoni estivi. Una mossa che dal punto di vista dei risultati ha pagato, considerando il grande successo ottenuto proprio da Annalisa.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, cosa sappiamo dell’artista? Annalisa è stata fidanzata dal 2020 con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere: i due si sono sposati tre anni più tardi ad Assisi, con una splendida cerimonia dedicata ai loro affetti più cari. La storia d’amore tra i due è cominciata quando si sono conosciuti, appunto su una nave da crociera: lei era ospite del brand mentre lui lavorava lì (e tutt’ora è così) come manager.

Annalisa, la laurea in fisica nel 2009

Francesco Muglia, il marito di Annalisa, è stato descritto dalla cantante come un uomo “stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”. Un grande amore, dunque, il loro, che va avanti da cinque anni. Tornando invece ad Annalisa e al suo percorso, c’è da dire che l’avventura nel mondo della musica non ha messo da parte la sua passione per lo studio. Annalisa, infatti, è laureata in fisica: ha conseguito il titolo nel 2009 a Torino. Proprio per via della sua passione per l’astronomia, la NASA le ha dedicato un asteroide.