Annalisa diventa disco di platino con “Sinceramente”/ La rivincita, dopo Sanremo 2024

Ebbene sí, Annalisa diventa disco di platino con “Sinceramente”, il brano presentato al Festival di Sanremo 2024. Nonostante il terzo posto e il mancato primo podio alla finale del Festival di Sanremo 2024 condotto e diretto dal direttore artistico Amadeus, l’ex Amici consegue un nuovo ed importante riconoscimento artistico, conferitole da parte dei dati di vendita dei singoli FIMI/Gfk, come rilascia testualmente un post della pagina ufficiale FIMI Italia via Instagram, che accoglie tra le nuove certificazioni di vendita quella che attesta Sinceramente di Annalisa come un nuovo disco di platino.

Tra le altre certificazioni della settimana numero 8 nel 2024, quindi, Annalisa é certificata disco di platino per le vendite del singolo lanciato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, l’up-tempo EDM “Sinceramente”, che di recente ha registrato per lei il piú alto debutto femminile su Spotify Global nel mondo, tra le hit di Sanremo 2024 e le canzoni dal più alto volume di ascolti in streaming ottenuti mondialmente.

Con oltre 100mila copie vendute del suo singolo sanremese, quindi, Annalisa ottiene ufficialmente la certificazione di disco di platino, per la gioia del fandom che, dall’esordio a Sanremo 2024, supporta la canzone “Sinceramente”, gridando via social alla mancata vittoria della beniamina al Festival della canzone italiana, anche contro la vincitrice Angelina Mango che ha trionfato con “La noia”.

Annalisa celebra il nuovo traguardo, dopo Sanremo 2024

E non può mancare di certo la pronta reaction di Annalisa alla nuova certificazione di vendite, dopo il debutto a Sanremo 2024. “Sinceramente platino”, scrive tra le righe del nuovo post condiviso con i fan su Instagram, Annalisa, palesandosi al settimo cielo per il disco di platino raggiunti con “Sinceramente”. Il post della reaction al riconoscimento si compone di una carrellata di immagini che vedono l’ex Amici immortalata mentre indossa i succinti abiti della protagonista interpretata nel video musicale della hit sanremese. Una donna che come la fenice rinasce dalle ceneri, diventando ogni volta una nuova sé, anche superando una dolorosa delusione.

