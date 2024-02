Annalisa: “Dopo Sanremo concerto all’Arena di Verona”/ “13 anni di lavoro mi hanno portata qui”

Annalisa e la nuova prova di Sanremo

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, Annalisa è sicuramente una delle più attese. Non è una debuttante avendo partecipato già con successo ad altre edizioni, la partecipazione a Sanremo 2024 arriva dopo un anno che le hanno regalato grandissimi successi e riconoscimenti e che si è concluso con il duetto con Elodie. Un duetto che è piaciuto talmente tanto ai fan che sperano di avere presto una loro collaborazione artistica. “Ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda . In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look. Non va mai bene niente. Anche se ognuna la sua strada, è bello fare squadra”, le parole di Annalisa come si legge sul settimanale Oggi.

Dal punto di vista personale, Annalisa ha vissuto un 2023 importante che è stato coronato con il matrimonio con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere. Un anno decisamente importante quello vissuto da Annalisa che ora punta a ripetersi nei prossimi mesi.

Annalisa e il concerto all’Arena di Verona

Il Festival di Sanremo 2024 rappresenta il primo evento importante dell’anno per Annalisa che, dopo l’impegno del Festival, si tufferà nella preparazione di un concerto importantissimo ovvero quello che terrà il prossimo 14 maggio all’Arena di Verona. “Voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui”, conclude Annalisa su Oggi.

Prima di pensare al concerto dell’Arena di Verona, tuttavia, Annalisa è pronta a stupire ancora una volta portando sul palco del Teatro Ariston il brano “Sinceramente” con cui è pronta a scrivere un’altra, importante pagina della sua straordinaria carriera.











