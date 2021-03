Annalisa e Federico Poggipollini “La musica è finita” duetto Sanremo 2021/ “Amiamo molto Ornella Vanoni”

Annalisa e Federico Poggipollini duettano insieme sulle note de “La musica è finita” di Ornella Vanoni nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 in onda giovedì 4 marzo 2021 in prima serata su Rai1. Un duetto inedito che vedrà la voce di Amici cantare con Capitan Fede, storico chitarrista di Luciano Ligabue. In merito al duetto il chitarrista ha detto: “ho apprezzato la versione del brano con cui mi sento particolarmente affine e a mio agio. Utilizzando e miscelando il suono della chitarra all’arrangiamento dell’orchestra e alla bellissima voce di Annalisa, mi sono divertito a far interagire il suono delle mie sei corde con la sua voce, alternando così momenti di dolcezza a momenti di forza e dinamica, alla ricerca di un suono più rock e distorto rispetto alla versione originale”. Dal canto suo, invece, Annalisa a R101.it ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a portare sul palco di Sanremo questa cover: “è una canzone che amo tantissimo da sempre. Amo molto anche Ornella Vanoni, che trovo sia una delle donne più eleganti della nostra musica”.

Annalisa e Federico Poggipollini duetto cover a Sanremo 2021

Non solo, Annalisa parlando del duetto con Federico Poggipollini a Sanremo 2021 sulle note de “La musica è finita” di Ornella Vanoni ha aggiunto: “in La musica è finita c’è il racconto di questo amore che sembra sul punto di finire ma, per come sono fatta io, leggo una speranza alla fine. Questo è il mio modo per poter dire grazie anche a questa canzone che la musica non è finita, semplicemente si sta evolvendo e sta trovando nuovi spazi per arrivare alle persone. Mi auguro che questa evoluzione e questi tempi che ci stanno obbligando ad assecondare il cambiamento, comunque si risolvano in un finale positivo. Io ne sono certa e voglio ribadirlo con questo messaggio”.

Infine la cantante ha parlato del suo brano “Dieci” che ha conquistato la giuria demoscopica durante la prima serata di Sanremo 2021: “dal punto di vista musicale è una ballad che non sembra una ballad, è un equilibro tra ‘Il mondo prima di te” e “Un domani”. Sicuramente c’è l’emotività e la forma della ballad, ma in realtà l’uso delle parole e la melodia è sicuramente un po’ in modalità stream of consciousness, un fiume di parole che poi assume una forma e una ritmica che in qualche modo ti fanno sembrare che questa canzone in realtà una ballad non sia”.



