Annalisa e Federico Rossi fidanzati?/ Diva e Donna lancia il gossip “Baci e abbracci”

Scoppia il gossip intorno a Federico Rossi e Annalisa. I due artisti sono stati i protagonisti dell’estate musicale con la hitradiofonica Movimento lento. I due, sul palco, durante le loro esibizioni live, hanno mostrato di avere molto feeling. I fan hanno amato e amano il loro affiatamente artistico, ma oggi, intorno ai due cantanti, è scoppiato il gossip. A riportare una segnalazione sul rapporto che c’è tra Federico Rossi e a Annalisa è il settimanale Diva e Donna secondo cui i due non sarebbero solo colleghi amici.

“C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più…”, scrive Diva e Donna.

Annalisa e Federico Rossi: tutto tace sui social

Annalisa e Federico Rossi non commentano le voci di gossip. Il cantante è tornato single dopo la fine dell’importante storia con Paola Di Benedetto. Una storia importante finita pochi mesi fa e che ha lasciato i due in ottimi rapporti. Della vita privata di Annalisa, invece, si hanno poche informazioni se non che nel 2017 ha detto addio all’ultimo fidanzato, Davide Simonetta con cui conviveva a Savona.

Entrambi, dunque, sarebbero single. Il gossip lanciato dal settimanale Diva e Donna ha rapidamente fatto il giro del web. I due artisti, per ora, non commentano. La cantante, del resto, è sempre stata molto discreta e riservata preferendo far parlare di sè per la musica.

