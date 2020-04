ANNALISA È FIDANZATA?/ Il mistero dopo la storia con Davide Simonetta

Pubblicità

Annalisa Scarrone è fidanzata? Un dubbio che emerge spesso quando si parla della vita della cantante. Soprattutto alla luce di quella foto emersa a distanza di tempo dalla sua rottura con Davide Simonetta. Quest’ultimo poi è stato a lungo l’uomo del mistero per tutti gli ammiratori di Annalisa e per gli amanti del gossip, fino a che lei stessa non ha deciso di rivelarne il nome. Poi nell’agosto dell’anno scorso è spuntato uno scatto con un ragazzo che ha riacceso i dubbi su una possibile relazione in corso. Anche in questo caso non sappiamo il nome, chi sia, l’età. Nulla insomma. Solo che i due in quel momento si trovavano a Manarola, in Liguria. Da quel momento in poi più niente. Annalisa si è guardata bene dal postare altri contenuti sui social e l’unico che compare spesso al suo fianco è l’amato micio di casa.

ANNALISA, LO SCATTO CON UN RAGAZZO MISTERIOSO

L’unico dato certo è che anche questo nuovo ragazzo del mistero, come Davide, potrebbe essere ligure. “Non mi piace mischiare il lato privato a quello professionale”, ha detto in passato a Spy, “mi piace parlare di musica e meno di tutto il resto. Io e lui [Davide, ndr] eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita. L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme”. Il giallo sul fidanzato di Annalisa continua. In seguito alla rottura con il produttore Davide Simonetta, la cantante aveva rivelato di essere già alla ricerca di un altro amore. “Mi guardo intorno”, ha detto al settimanale Grazia, “diciamo che c’è qualcosa in ballo, ma aspetto ancora un po’ prima di parlarne”.

L’ATTESA PER UN SUO ANNUNCIO

Tutto questo però risale ormai a due anni fa e da quel momento in poi, l’artista di certo non si è sbottonata in merito a un nuovo flirt. Evidentemente quel legame di cui aveva parlato all’epoca non è andato in porto, ma questo non vuol dire che Annalisa non sia pronta a rimettersi in gioco. I social per ora le hanno regalato la possibilità di amarsi nel profondo e forse è anche per questo cambiamento che gli ammiratori si aspettano che presto annunci la presenza di un nuovo fidanzato. “Coltivi un diario che è pubblico”, ha detto tempo fa a Vanity Fair, “alla fine, mi sono trovata a catalogare pubblicamente la mia crescita, la mia evoluzione e anche il mio cambiamento fisico e, scorrendo le immagini e le loro didascalie, mi sono riscoperta”.



