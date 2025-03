Chi sono i genitori di Giglio del Grande Fratello? Il parrucchiere 24enne arrivato da Reggio Emilia insieme a mamma Annalisa e papà Filippo. Sin da subito, i due hanno parlato del figlio in maniera estremamente positiva: “Luca è una persona buona, spero intelligente, gli abbiamo insegnato ad arrivare dove voleva arrivare. È un bravo ragazzo“, aveva detto la madre al conduttore. Non solo, la donna ha anche spiegato che da diversi anni Giglio la segue nel suo salone di parrucchiera: “Mi ha fregato“, dice invece il padre, affermato di non essere mai più potuto andare a prendere il suo posto a lavoro.

L’entrata di Giglio nella casa del Grande Fratello è stata memorabile per tutti. Il ragazzo aveva parcheggiato davanti agli studi con la sua moto, facendo poi un ingresso in casa sotto le note di un brano rock per farsi subito riconoscere e per descrivere sè stesso al meglio. Appassionato hairstylist, lavora come parrucchiere da otto anni nel negozio che ha ereditato da suo nonno, il quale aveva aperto il salone nel lontano 1966. Luca Giglio non ha mai parlato troppo dei suoi genitori, ma a finire al centro delle polemiche fu proprio suo padre Filippo, che poco tempo fa si era espresso su Yulia Bruschi, sua fidanzata.

Grande Fratello, il papà di Luca Giglio si esprime su Yulia Bruschi: “Mio figlio potrebbe arrabbiarsi”

Filippo, papà di Giglio del Grande Fratello, aveva commentato le foto di Yulia Bruschi insieme all’ex fidanzato Simone Costa, il quale era stato beccato insieme a lei a cena e non solo dopo la rottura della relazione. In mezzo al caos era partita anche una denuncia da parte dell’uomo, che aveva accusato l’ex fidanzata di aver utilizzato la violenza con lui. “Probabilmente se arrivano a Giglio queste foto sì”, aveva spiegato il papà di Giglio del Grande Fratello, “potrebbe arrabbiarsi ma l’ho sentito in televisione e mi è sembrato sicuro di quello che lui prova per lei e di quello che lei prova per lui”.

Il papà di Giglio aveva poi continuato dicendo che se fosse nei panni del figlio avrebbe insistito per fare quattro chiacchiere faccia a faccia con Yulia. Poi, come ha riportato Isa e Chia, ha ammesso di non sentirsi arrabbiato con la ragazza, e che ha sempre preferito non entrare nella vita sentimentale del figlio. “Può darsi che poi Giglio quando la incontra qualcosa gliela dirà”, conclude l’uomo.