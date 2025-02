Annalisa e Filippo Giglioli: tutto sui genitori di Luca Giglio

Luca Giglioli che i concorrenti del Grande Fratello chiamano con l’appellativo Giglio, è tra i concorrenti che, questa sera, potrebbe lasciare definitivamente la casa per l’esito del televoto. Prima di scoprire il verdetto, Giglio potrebbe essere il destinatario di una gradita sorpresa. Dopo aver potuto riabbracciare papà Filippo, Giglio potrebbe rivedere dopo cinque mesi anche mamma Annalisa. Legatissimo ai genitori, Giglio non nasconde di sentire profondamente la loro mancanza. Cresciuto in una famiglia unita, ha ereditato la passione per i capelli da papà Filippo. Giglio, infatti, lavora nel salone di famiglia insieme al padre e al fratello.

Quali sono le "fazioni" al Grande Fratello?/ Casa spaccata a metà: i due gruppi e alcuni "indecisi"

Mamma Annalisa, invece, svolge un altro lavoro come ha raccontato lo stesso Giglio al Grande fratello anche se è sempre stata la musa del padre. Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, infatti, Giglio ha raccontato che la mamma si è sempre prestata a sperimentare colori e tagli affidando i propri capelli al padre.

Chi è il fratello di Iago Garcia?/ "Fisicamente molto diverso da me": sorpresa al Grande fratello?

Genitori Giglio: abbraccio con mamma Annalisa al Grande Fratello

Oltre a lavorare nel salone di famiglia, Luca Giglio vive ancora con i genitori pur cullando il sogno di poter andare a vivere a Milano al termine dell’avventura nella casa del Grande Fratello. Oltre ad avere un rapporto speciale con il fratello e il padre, Giglio è legatissimo a mamma Annalisa che, esattamente come gli uomini della sua famiglia, ama andare in moto.

Nel corso della puntata del Grande fratello in onda questa sera, dunque, la signora Annalisa potrebbe arrivare al Grande fratello per fare una sorpresa al figlio, abbracciarlo e dargli l’energia giusta per affrontare quella che potrebbe essere l’ultima fase del reality. Dopo aver avuto la possibilità di riabbracciare papà Filippo, Giglio vivrà una serata speciale ed emozionante grazie a mamma Annalisa? Lo scopriremo nel corso della puntata del reality show.

Yulia Bruschi, chi è la fidanzata di Luca Giglio/ Nuovo incontro al Grande Fratello dopo i rumors sull'ex?