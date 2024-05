Annalisa e Finucci nuova “coppia” a La pupa e il secchione 2024/ Vincitori grazie alla svolta amorosa?

Finucci e Annalisa hanno stretto molto durante la pupa e il secchione 2024 ma parlare d’amore appare esagerato: ecco perché

In molti si chiedono se anche nella vita reale, una volta terminata la pupa e il secchione 2024, Finucci e Annalisa faranno coppia fissa. Una domanda legittima, visto e considerato che i due concorrenti hanno legato davvero tanto durante il reality show di Enrico Papi, dimostrandosi due valide pedine del gioco. Nel corso delle settimane, alcuni internauti hanno anche visto un cambiamento da parte di Annalisa nei confronti di Finucci, mostrandosi più aperta e con meno pregiudizi nei suoi confronti.

Tutte sensazioni reali, in fondo, anche se parlare d’amore è alquanto prematuro. D’altra parte come può mai esserci amore senza attrazione fisica? Attrazione che Annalisa ha assicurato più volte di non provare nei confronti di Finucci. Le sue parole in questo senso sono sempre state inequivocabili: “Non c’è niente ragazze, non mi piace esteticamente… Caratterialmente mi piace al 100%, per l’aspetto fisico però zero”.

Finucci e Annalisa verso la finale de la pupa e il secchione 2024: saranno loro i vincitori?

Durante la semifinale de la pupa e il secchione Annalisa e Finucci sono riusciti a superare le varie prove, ottenendo il pass per l’ambita finale. La giovane e il suo pupo rappresentano una coppia finalista interessante, con buone possibilità di mettere le mani sul titolo: sono tutti concordi nel dire che c’è un’evidente intesa tra i due, specialmente nel gioco.

Comunque andrà la finale, Finucci e Annalisa sentono di essersi arricchiti reciprocamente. Il secchione, dal canto suo, non si è mai tirato indietro dallo spendere parole al miele per la compagna di avventura. “Annalisa è una ragazza senza montature e maschere. Ho trovato una persona reale, che vuole mettersi in gioco; una complicità secondo me si è creata e a me fa molto piacere”.

