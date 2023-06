Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati in segreto ad Assisi/ Festa con gli amici a Tellaro il 1° luglio

Matrimonio Annalisa e Francesco Muglia ad Assisi

Da settimane si vocifera del presunto matrimonio di Annalisa con Francesco Muglia. Matrimonio che sarebbe stato celebrato in gran segreto ad Assisi alla presenza di pochi amici e parenti. La cantante 37enne avrebbe detto sì al 43enne vice presidente marketing di Costa Crociere. Il matrimonio sarebbe stato celebrato giovedì 29 giugno e il tutto si sarebbe svolto nella massima riservatezza. La coppia, infatti, avrebbe chiesto agli invitati di mantenere il segreto e di non rivelare luogo e data delle nozze. Come fa sapere TGCom24, tuttavia, il luogo scelto dalla coppia per pronunciare il fatidico sì sarebbe Assisi.

Nessun indizio sul profilo Instagram della cantante che, come ha sempre fatto sin dall’inizio della propria carriera, utilizza i social solo per lavoro mantenendo la massima discrezione sulla propria vita privata.

Annalisa e Francesco Muglia: la festa per il matrimonio a Tellaro

Se Assisi è la città scelta da Annalisa e Francesco Muglia per la cerimonia nuziale, Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, dovrebbe essere il luogo per festeggiare l’importante passo fatto dalla coppia. Sabato 1° luglio, infatti, proprio a Tellaro, dovrebbe svolgersi la grande festa per il matrimonio che gli sposi sono riusciti a far celebrare in gran segreto senza far trapelare niente.

A Tellaro, per la festa, dovrebbero arrivare anche alcuni amici vip di Annalisa. Stando a quello che si legge su Tgcom24, infatti, sarebbero attesi J-Ax che, con l’altro componente degli Articolo 31 e con Fedez, ha realizzato con Annalisa la hit estiva Disco paradise e Alessandra Amoroso, grande amica della Scarrone.

