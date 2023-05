Annalisa e Francesco Muglia si sposano?/ La cantante smentisce, ecco la verità

Annalisa: ufficio stampa smentisce il matrimonio con Francesco Muglia

Nelle ultime settimane i rumor sul presunto matrimonio tra Annalisa e il compagno Francesco Muglia si sono diffusi a macchia d’olio. A fomentare il gossip ci ha pensato il settimanale DiPiù, che ha attribuito dichiarazioni alla cantante smentite nelle ultime ore dal suo ufficio stampa.

Il settimanale aveva pubblicato la conferma, da parte di Annalisa, delle nozze con Muglia ma a quanto pare nulla di ciò che è stato riportato corrisponde a verità: “L’ufficio stampa di Annalisa smentisce le dichiarazioni attribuite all’artista e pubblicate dal settimanale DiPiù TV, riportate in vari tweet su questo account” si legge su Twitter. Al momento, dunque, l’artista non convolerà a nozze con la sua dolce metà ma si dedicherà totalmente alla carriera che procede a gonfie vele con la ultima hit creata insieme a Fedez e gli Articolo 31.

Annalisa e l’annuncio del matrimonio poi smentito dalla cantante

Nelle ultime ore, dunque, su Twitter l’ufficio stampa di Annalisa ha smentito le dichiarazioni sul presunto matrimonio tra la cantante e il compagno Francesco Muglia. Ma quali sono le parole attribuite all’artista che non sono state confermate? Si tratta di una notizia riportata dal settimanale DiPiù.

“Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”. Queste le parole che l’ex allieva di Amici avrebbe svelato al settimanale, smentite nelle ultime ore dalla stessa cantante. Non ci sono altri commenti o altre dichiarazioni rilasciate dall’artista di Bellissima, solo il tweet ufficiale della stampa.

