Annalisa e Giorgia scatenano il pubblico a Sanremo 2025

L’attesa per la cover presentata dal duetto formato da Giorgia e Annalisa era ai massimi livelli, le due super artiste si sono presentate insieme sul palco dell’Ariston dando vita a un duo di potenza incredibile. Skyfall di Adele è la canzone protagonista, così come lo sono le voci trionfanti e magistrali delle due cantanti, la romana e la ligure uniscono le forze e danno vita a un pezzo sempre in crescendo che si chiude con l’acuto grandioso di Giorgia, dopo aver ricevuto il permesso da Annalisa: “Vado?” “Vai”.

E anche sui social si va forte, Annalisa e Giorgia finiscono rapidamente in tendenza: “Hanno spaccato il palco, due voci infinite, se non vincono la serata delle Cover è da incatenarsi al palco” si legge tra i commenti spuntati su X. “Una doppia esibizione straordinaria”, “Canzone meravigliosa, hanno tenuto fede al brano e regalato grandi emozioni” si legge sui social.

Giorgia e Annalisa devastanti: vincitrice della serata Cover?

Risulta particolarmente complicato immaginare Giorgia e Annalisa lentante dal podio nella serata delle Cover a Sanremo 2025, la loro Skyfall è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei telespettatori del Festival, una coppia insolita che ha dato vita a una delle canzoni più amate di tutti i tempi.

Un’unione di voci straordinarie, che hanno regalato una versione della canzone di Adele altrettanto ricca di emozione, e sui social c’è chi non ha dubbi: “Primi tre posti assicurati, ma Giorgia e Annalisa devono vincere la serata delle Cover”.

