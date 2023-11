Annalisa e il gossip sulla presunta gravidanza: “Indelicato”/ “Mi ha dato ancor più fastidio ritrovarmi a…”

Annalisa e le voci sulla presunta gravidanza

E’ stato un anno decisamente positivo per Annalisa sia dal punto di vista professionale che sentimentale. L’artista, infatti, ha collezionato una serie di successi e riconoscimenti che l’hanno portata in testa alle classifiche con più brani. Nella vita privata, invece, ha realizzato il suo sogno d’amore sposando Francesco Muglia. Dopo il matrimonio, intorno ad Annalisa, si sono sviluppate diverse voci in merito ad una presunta gravidanza, mai confermata e successivamente smentita dalla stessa artista. Oggi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Annalisa torna a parlare del gossip sulla gravidanza ammettendo di non aver affatto gradito quella situazione.

“Ho già detto quanto sia stata indelicata” ha detto. “Aggiungo però che mi ha dato ancor più fastidio ritrovarmi a commentare un pettegolezzo nel momento in cui avrei dovuto parlare del mio lavoro, dopo un anno in cui avevo pure raggiunto grandi risultati. Credo sia una conseguenza della notorietà, ma pure dei tempi in cui viviamo, con un’attenzione morbosa sulle vite private. Io sono riservata, ma non nascondo in modo ossessivo la mia sfera intima, anche perché sono molto serena su questo argomento. Non voglio però che diventi un amplificatore del mio lavoro e viceversa”, ha detto ancora.

Annalisa e il rapporto con Emma ed Elodie

Oltre ad Annalisa, altre icone della musica italiana sono sicuramente Elodie ed Emma. La prima era presente al lancio dell’album di Annalisa che, a sua volta, ha partecipato alla festa per il nuovo album della Marrone. Con entrambe c’è stima e affetto come conferma la stessa Annalisa che è una grande sostenitrice della solidarietà femminile. “Per ora non abbiamo un progetto musicale insieme, ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look… Non va mai bene niente”, dice Annalisa.

“Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra. Io tifo per Elodie, per Emma e per tante altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare“, ha concluso.











